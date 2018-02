NE SKIDA OSMEH S LICA: Nebojša Glogovac se posle terapija vraća na film!

Reditelj Srdan Golubović, nakon četiri godine i velikog uspeha ostvarenja „Krugovi“, priprema novi film „Otac“.



Jedan od najcenjenijih autora snimanje novog dela, kako saznajemo, počeće čim se oporavi Nebojša Glogovac. Slavni glumac dobro podnosi terapije i prva klapa već bi mogla da padne na proleće.

- Srdan je pisao ovu ulogu za Nebojšu i neće da menja glavnog glumca. Već je odložio početak snimanja i čekaće Glogovca koliko bude bilo potrebno. Jedna od lokacija na kojoj je trebalo da se snima je Priboj. U ovom mestu boravila je filmska ekipa na čelu sa asistentom režije Slobodanom Dedeićem (radio Kusturičin film na „Mlečnom putu“, prim. aut.). On je po pribojskim školama radio kasting za uloge dece - kaže izvor Kurira blizak reditelju.



Ovaj dvojac je već sarađivao na filmovima „Klopka“ i „Krugovi“, u kojima Nebojša Glogovac igra glavne uloge.

Istinita priča



Film „Otac“ je priča o čoveku koji iz protesta hoda peške kroz celu Srbiju, sa krajnjeg juga do Beograda. U tom hodu, on na neki način postaje junak.

- „Otac“ je inspirisan životnom pričom Đorđa Joksimovića iz Kragujevca, kome su, zbog siromaštva, socijalni radnici oduzeli decu i sad žive u hraniteljskoj porodici. Kada je shvatio da ne može da se izbori s birokratijom i korupcijom, krenuo je pešice od Kragujevca ka Beogradu kako bi privukao pažnju javnosti. Mislim da tome ima više od dve godine i da mu decu još nisu vratili, šetaju ga od vrata do vrata i više ni on ne zna šta će biti na kraju. U međuvremenu je našao posao, ali izgleda da to nije dovoljno. Mi smo društvo koje je razapeto između britanske birokratije i otomanske korupcije. I ta kombinacija je strašna - rekao je reditelj o projektu.

Heroj



Kako kaže, Glogovac je pravi izbor za glavnog glumca jer, kao i junak Đorđe, ima troje dece.

- Moj film je o čoveku koji je gubitnik, ali koji vraća dostojanstvo. Na tom putu pomažu mu životinje, priroda, ali ljudi i ne baš - objasnio je reditelj.



Velika uloga U „NEMANJIĆIMA“ ĆE IGRATI VUKANA

Nebojšu Glogovca gledaćemo već u martu u seriji „Nemanjići“. Od četvrte epizode on se pojavljuje u ulozi Vukana, najstarijeg sina Stefana Nemanje. Glumac je deo scena snimao u okolini svog rodnog Trebinja, a jednu fotografiju u kostimu objavio je preko društvene mreže Instagram.



