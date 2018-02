JELENA GAVRILOVIĆ NEMA PROBLEM SA SEKSI SCENAMA: Volela bih da igram tu igru, radoznala sam!

Na pitanje da li bi volela da se pojavi u nekom erotskom filmu, Jelena Gavrilović je dala jasno mišljenje.

"Volela bih da igram tu ulogu u filmu. U takvoj ulozi ne bih videla neki poseban plezir za igru, to je samo posao. Mnogo puta sam u životu bila radoznala. To je osnovna osobina koju jedan glumac treba da poseduje. U privatnom životu sam jako radoznala. Uzbuđuje me istina i laž. Snimala sam seksi scene", rekla je glumica i dodala:

"Moram da objasnim nešto, svi prave veliku famu oko toga, ali istina je da su to neugodne situacije nama. Veoma je teško kada nekoga ne poznaješ da se s njim opustiš. To je isto kao kada prvi put odlaziš na sastanak sa nekim novim momkom. Tako je veoma teško kada trebaš da snimaš scenu seksa sa kolegom koga uopšte ne poznaješ ili koji ti nije privlačan. Čak i ako je privlačan, jednako je teško. Posao je jednostavno takav. Potrebno je da isključiš taj model lične percepcije i fokusiraš se na odnos", kaže lepa glumica.

