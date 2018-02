ŽIVOTNA DRAMA POPULARNE KOKE IZ BOLJEG ŽIVOTA: Ušla je u istoriju srpske glume zbog jedne stvari, a onda ju je zadesila velika tragedija!

Glumica Jelica Sretenović obeležila je jednu epohu Jugoslovnske kinematografije, a njen život satkan je iz onih lepih, ali teških životnih trenutka.

Tog 3. marta 1954. godine u Beogradu, rodila se Jelica. Dete tada građanske porodice, jako rano ostaje bez oca, jer se njeni roditelji razvode. Sa svega tri godine celu brigu o njoj preuzima majka Anđelka. Sa ocem Trifunom gubi svaki kontakt, ali nikada u javnosti mu nije zamerala što ih je ostavio, već je uvek govorila kako on ima posebno mesto u njenom srcu i da je bio “veliki mangup sa Crvenog krsta”. Veliku ulogu u njenom odrastanju imale su baka Zorka i tetka Mirjana.

Kao devojčica postaje član dečijeg dramskog studija Radio Beograda, gde joj časove drži Bata Miladinović. Odmah dobija da glumi u nekoliko televizijskih projekata, te se tako pojavljuje u emisiji “Dobro veče deco”. Pošto je videla da se sa kamerom odlično druži, odlučuje da započne studije glume. U istoriji Fakulteta dramskih umetnosti ostaje upamćena kao najmlađi student, jer je fakultet upisala sa svega 16 godina, posle završene druge godine srednje škole. Te 1970. godine klasu prima profesor Predrag Bajčetić, a zajedno sa njom na klasi su bile Tanja Bošković, Gorica Popović, Milan Štrljić i mnogi drugi.

"Mnogo sam žurila da postanem glumica, to mi je bila najveća želja od kada znam za sebe. Imala sam jasan cilj ka kome sam išla i uvek gledala da to bude moj izbor", rekla je jednom prilikom Jelica.

Tokom studija upoznaje pravnika Miloša Mišu Sretenovića, jednog od osnivača Univerzitetskog kliničkog centra i to postaje ljubav za ceo život. Tokom studija, sa svega 19 godina odlučuje da se uda za Mišu, početkom godine se venčavaju, da bi u aprilu rodila ćerku Anu, a već u maju diplomirala glumu. Zna da kaže da je ovo najuspšenija godina u njenom životu jer je za svega nekoliko meseci uspela da se ostvari na polju karijere, ali i privatnom.

Profesionalnu karijeru započinje na kraju studija, kao što je to običaj tada bio za glumce. Prva uloga je bila u seriji “Žive veze”, posle toga uloga u filmovima “Tesna koža”, a najupečatljiviji je bio lik Koke iz serijala “Bolji život” koja joj je dala regionalnu popularnost. Neki je i danas oslovljavaju tim imenom.



Najveća životna tragedija dešava joj se kada joj 1999. godine umire suprug od posledica srčanog udara. Preminuo je tačno na 25 godina njihovog braka i zajedničkog života, što je glumicu posebno slomilo. U javnost kada su je pitali za supruga, uvek ga je opisivala kao dominantnog muškarca sa kojim je imala ravnopravan odnos. Smrt supruga zadesila ju je u najtežem trenutku jer su tih dana bombardovali Beograd, a veliku podršku da izađe kao pobednik iz ovog životnog razdoblja pružio joj je reditelj Zdravko Šotra koji joj je u tom periodu dodelio ulogu Kaliope, u čuvenoj adaptaciji romana “Zona Zanfirova”. To je ujedno bio i njen povrataka u svet glume.

"Ne vredi ni razmišljati o tome da li bih se udala po drugi put jer to dođe ili ne dođe, a za sada se u mom životu još nije pojavio pravi muškarac. Volela bih ipak da ne budem sama jer to na kraju nije ni prirodno. Biće šta će biti, a ja tu ne mogu ništa. Mada kažu: Ono što silno želiš, to se i ostvari, a ja to očigledno nisam dovoljno snažno poželela. Ali ima još vremena", ispričala je ova vrsna glumica.

Iz braka sa Milošem ima dve ćerke Anu i Olju. Olja je jedanaest godina mlađa od svoje starije sestra. Svaka na svoj način ima dar za glumom, ali se ne bave time, već isključivo rade svoj posao. Jelica je odavno postala baka, pa je u dogovoru sa porodicom unuku nadenula ime po dedi Miloš.

"Ne volim da se vraćam u prošlost, a ne volim mnogo ni da razmišljam o budućnosti. Ja sam čovek trenutka i volim da živim sada pa ne volim da gledam čak ni fotografije. Moja starija ćerka Ana odavno živi u Švedskoj sa porodicom, a mlađa Olja još je sa mnom, ali sa tendencijom da se osamostali. Priznajem da sam pomalo uplašena zato što mi godi da živimo zajedno, iako shvatam da dolazi vreme kada će se i Olja odvojiti i krenuti svojim putem. Svesna sam toga i lagano se pripremam za taj trenutak. Najvažnije mi je da su obe ćerke zadovoljne jer je onda i meni dobro - izjavila je jednom prilikom Jelica.



Od javnosti nikada nije krila da su se nakon smrti supruga neki muškaric kako ih je nazivala pojavljivali u njenom životu, međutim ni jedan nije mogao da zameni supruga Mišu. Zanimljiva stvar jeste da je uvek bila slobodan umetnik i da nikada nije pripadala nijednom pozorištu, već je da je posao uglavnom nalazila na televiziji i filmu.

"Čini mi se da bih pored glume, trabalo da imam i neki biznis, što značu da imam višak energije. Volela bih da otvorim kafanicu po uzoru na one gde se ljudi lepo druže, hrane i slušaju muziku", izjavila je jednom prilikom glumica.

