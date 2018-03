PREMINUO ČUVENI REDITELJ: Ono što je ostavio iza sebe je neprocenjivo!

Čovek koji je režirao tri filma o Džejms Bondu, preminuo je u 98. godini.

Vest o njegovoj smrti saopštili su producenti filmova o čuvenom agentu 007.

"Sa velikom tugom saznali smo za smrti našeg dragog prijatelja Luisa Gilberta", napisali su u sinoć objavljenom saopštenju producenti serijala o Bondu, Majkl Vilson i Barbara Brokoli.

Oni su istakli da je Gilbert dao ogroman doprinos britanskoj filmskoj industriji i filmovima o Bondu, koji se smatraju klasicima. On je režirao "Samo dvaput se živi" iz 1967, "Špijun koji me je voleo" iz 1977. i "Operacija svemir" iz 1979. godine.

Pored tri filma o Bondu, on je režirao film "Alfi" iz 1966. godine, koji je doneo slavu britanskom glumcu Majklu Kejnu i koji je imao četiri nominacije za Oskara. Njegov poslednji dugometražni film "Before you go" izašao je 2002. godine.

