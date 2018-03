DIS JE ZAISTA BIO UKLETI PESNIK: Sergej Trifunović tumači velikog rodoljuba

On je čovek koji je živeo to što je pisao. Ništa od tog mraka iz njegove poezije na slikama ne vidim, kaže glumac koji će ga tumačiti u drami „Utopljena duša“ u BDP

Poslednji sati života Vladislava Petkovića Disa, njegova sećanja i košmari s kojima se bori na brodu koji ga vodi u smrt tema su nove predstave Bobana Skerlića „Utopljena duša“, čija je premijera 6. marta u Beogradskom dramskom pozorištu. Ukletog pesnika tumači Sergej Trifunović.



- Počinjem da se zaljubljujem u ovu predstavu. Igrati Disa je izazov od početka ovog istraživačkog rada. Još tragam za odgovorom ko je taj spektakularni čovek i mislim da ću svakim igranjem ovog komada dolaziti do nečeg novog - kaže Sergej i dodaje da je teško izdvojiti šta ga je inspirisalo jer su celokupan život i opus velikog pisca jedna velika inspiracija.



Moramo se uigrati



- Zanimljivo je toliko toga. Na primer kada su se venčavali, zaboravili su burme, pa su se snalazili. A onda, naravno, i njegova tragična sudbina. Zanimljivo mi je da kada gledam njegove fotografije, Dis ne deluje tako mračan, njegove oči su vedre i kao da se blago smeše. Mislim da je bio strašno duhovit. Poseban je slučaj. Ništa od tog mraka iz njegove poezije na slikama ne vidim. Dis je čovek koji je živeo to što je pisao. Nazivaju ga ukletim pesnikom, on to zaista jeste bio, ali mislim da je on sam težio toj ukletosti. Ali kao što sam rekao, ni u to nisam siguran, verujem da će mi još sve postojati jasnije kako komad bude odmicao - istakao je Sergej.

foto: Beta



Reditelj Boban Skerlić objasnio je da će fokus biti na subjektivnoj vizuri pisca kroz lična sećanja u kojima se prepliću san i java.



Ne govorimo poeziju



- Naša ideja je da čitava predstava bude jedna vrsta poetskog čina. Umesto da interpretiramo Disovu poeziju, da pokušamo da predstavimo tog pesnika koji je živeo svoju melanholiju u zagrljaju te izvesnosti smrti čitav svoj život - da nekako zavirimo u njegovu džigericu - rekao je Skerlić.



Tragična sudbina POGINUO U POTAPANJU BRODA, A PRVU ZBIRKU NAZVAO „UTOPLJENE DUŠE“

Sudbina Disa višegodišnja je inspiracija pisca ovog komada Aleksandra Jugovića.

Za vreme Prvog svetskog rata, preživeo je povlačenje preko Albanije, odakle je prebačen na Krf, a zatim transportovan u Francusku, gde je napisao svoju poslednju zbirku „Nedovršene pesme“. Pri povratku u Grčku, brod na kome je plovio potopila je nemačka podmornica kod Krfa 1917. godine. „Utopljene duše“ bila je prva Disova knjiga pesama koju je objavio 1911. godine.

