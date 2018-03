Gardijan, Miror, Bild i drugi svetski mediji tvrde: EXIT veći nego ikada!

Nakon što je nedavno osvojio novu titulu Najboljeg evropskog velikog festivala, EXIT još više okupira pažnju svetskih medija koji hvale njegov „moćni program“ i ističu Petrovaradinsku tvrđavu kao najgrandiozniju lokaciju među svim evropskim festivalima. Mediji navode EXIT kao obaveznu destinaciju za festivalsko letovanje, savetujući ih da obavezno sebi priušte jedinstveno životno iskustvo! Čuveni britanski list Mirror nedavno je uvrstio EXIT među najbolje festivale, nakon čega je upravo objavio i dosta

opširan članak posvećen samo Exitu, koji je naslovio sa „Prve najave silovitog programa EXIT festivala prodrmaće srpsku tvrđavu ovog leta!“, i to iako većina headlinera još nisu ni objavljeni! Na pragu svog osamnaestog izdanja, EXIT je opisan u popularnom Mirroru kao „jedan od najraznolikijih festivala na sve kompetitivnijem polju“.

Iskoristili su priliku i da se osvrnu na ovogodišnju EXIT Freedom temu, te su istakli jednog od hedlajnera Ziggija Marleya, kralja regea i sina večne ikone Boba Marleya, koji je i poslužio kao inspiracija za temu festivala. Pored njega, Mirror najavljuje i druge zvezde koje stižu na tvrđavu – Migos, globalni muzički fenomen i jedan od najpopularnijih sastava na svetu, te art-pop divu Fever Ray ili hitmejkera Jaxa Jonesa, kao i mladu rok kantautorku Alice Merton. Britanci su i veliki ljubitelji Dance Arene, te ne čudi da je Mirror nahvalio i najveću svetsku plesnu arenu istakavši ovogodišnju "All-Star" postavu u kojoj su Nina Kraviz, Richie Hawtin, Solomun, Maceo Plex, Adam Beyer i Ida Engberg, Amelie Lens, Ben Klock, Tale of Us i brojni drugi. Mirror je u svom velikom članku ubacio i esencijalni vodič kroz Novi Sad.

I drugi prestižni britanski list Gardijan sastavio je opsežan tekst o vrhunskim provodima u 2018. godini po mesecima, te iako je jul tradicionalno najkrcatiji muzičkim događajima, upravo EXIT je izdvojen kao obavezna tačka u globalnom kalendaru. Poput ostalih stranih medija, i Mirror, ali i još jedan britanski list, Manchester Evening News, nisu propustili da istaknu „jedinstvenu“ lokaciju festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi, ali ni aktivističke korene Exita, koji je za razliku od ostalih festivala nastao kao studentski protest za društvene promene.

Uticajni nemački Bild smatra EXIT idealnom lokacijom za letnji odmor i dodaje da bi posetioci trebalo da obiđu Novi Sad, zbog osvojene titule Evropske prestonice kulture za 2021. godinu, čiju je kandidaturu u ime grada upravo vodili čelni ljudi EXIT fondacije. Popularni irski portal Buzz svrstao je novosadski festival među festivale koji se moraju posetiti, a lokaciju opisao kao „najgrandiozniju“ od svih evropskih muzičkih događaja, a nabrajajući raznolikost žanrova i brojnost festivalskih zona, zaključuje: „Ako ne možete da pronađete nešto za sebe, previše ste sitničavi.“ I vanevropski mediji stavljaju EXIT na festivalsku mapu sveta - jedan od najposećenijih novozelanđanskih medija i internet stranica uopšte Stuff u svom tekstu „10 putnih trendova za 2018“ svojim čitaocima predložio je da ove godine sebi priušte jedinstveno životno iskustvo i posete EXIT festival na istorijskoj tvrđavi! Kultni američki portal i „biblija“ indie kulture Pitchfork u svoju tradicionalnu listu muzičkih festivala takođe uvrštava EXIT kao ultimativnu destinaciju za ljubitelje muzike.

I Travel Magazine sastavio je svoju listu 8 festivala koje treba posetiti ove godine umesto čuvenog Glastonberija, a u najužem izboru našla su se tri festivala EXIT familije! Osim Exita, ovaj poznati putni magazin umaški Sea Star festival najavljuje kao garantovani provod u prelepom ambijentu, sa preko 70 izvođača i maestralnom produkcijom, dok Sea Dance u Crnoj Gori naziva jednom od „najpopularnijih letnjih destinacija u Evropi“. I indie portal Indie Voyager uvrstio je EXIT na listu „istinskih avantura“ za 2018. godinu, tj. festivala za sve ljubitelje alternativne muzike, backpacker-e i umetničke duše!

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavu u Novom Sadu i predstaviće neke od najboljih svetskih, regionalnih i domaćih muzičkih zvezda kao što su Migos, Ziggy Marley, Fever Ray, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Jax Jones, Ofenbach, Mahmut Orhan, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Ofenbach, Slapshot, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Asphyx, Bombers i mnoge druge. Ulaznice po promotivnoj ceni sa 65% popusta od finalne, za 6.490 dinara prodaju se onlajn putem sajta exitfest.org, kao i direktno u mreži Gigs Tix, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smeštaj i prevoz do EXIT festivala.

