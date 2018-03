DEVEDESETE: Bora komponuje za Narodno pozorište

Teško vreme Kada sam prvi put pročitao „Devedesete“, ostao mi je gorak ukus u ustima. Bila je to ona ista mučnina koju su nosile i same te godine, koje su predstavljale sunovrat morala, kaže muzičar pred premijeru

Bora Đorđević i reditelj Egon Savin, nakon veoma uspešne saradnje koju su pre više od dve decenije ostvarili u Kult teatru s predstavom „Tamna je noć“, ponovo su tandem u pozorištu u drami Gorana Milenkovića „Devedesete“, koju će publika premijerno videti 27. marta na sceni Narodnog pozorišta.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što ponovo sarađujem s velikim Egonom Savinom, mojim školskim drugom sa FDU. Drama „Tamna je noć“ je remek-delo Ace Popovića i taj tekst, kao i pesma Marka Bernesa, toliko su inspirativni da nije bilo teško sve preneti na Srbiju. Zato namerno nisam želeo da prevodim originalni tekst, već sam pisao po duši i u skladu s tekstom. Najveći kompliment mi je bio kada sam čuo da su glumci plakali kada su čuli naslovnu pesmu - priseća se Đorđević za Pozorišne novine.

- Kada sam prvi put pročitao „Devedesete“, ostao mi je gorak ukus u ustima. Bila je to ona ista mučnina koju su nosile i same te godine. Od starih pesama prvo mi se nametnula „Jak, mlad i glup“, a potom i „Tamna strana medalje“, koju pevam u duetu s mladim Pavlom Dejanićem. Naravno, što sam više iščitavao komad, „Ovde“ je postajala sve relevantnija kao lajtmotiv. To se i potvrdilo na prvoj čitajućoj probi, kada je Egon, u uvodnom tekstu, bukvalno govorio u prozi sigurno 80 odsto te pesme. Kada sam je kasnije izgovorio, dobio sam aplauz celog ansambla - kaže Bora i otkriva da će u predstavi biti i namenski komponovane muzike.

- Ne želim, apsolutno, žanrovski da se ograničavam. Na primer, u prvom delu komada, pisac zahteva idiotsku pesmu saglasnu sa idiotskim godinama o kojima piše. Zaista mi je zadao težak domaći zadatak da napišem glup tekst i još gluplju muziku. Mučim se ko crv u kamenu. Naravno, povremeno će se emitovati i veoma tiha muzika, da ne smeta replikama. Naravno, „Ovde“ kao veliko finale. Sve to mora da bude u funkciji ovog izuzetnog Milenkovićevog teksta - smatra rokenrol zvezda.

- Otrovno seme zametnuto na Balkanu tokom osamdesetih proklijalo je devedesetih i zagadilo zlom, mržnjom i ludilom. Ono što je u ovoj priči najstrašnije jeste činjenica da u njoj ne postoji nijedan pozitivan lik. Te godine su, zaista, predstavljale sunovrat morala, nestanak tradicionalnih vrednosti, godine ubijanja, rađanje rijalitija... Onda je i logično da nema pozitivnih likova. Dobri Egon je izbacio i jedini muški lik, Darka koji smrdi na smrt, pa nam tako, baš kao u devedesetim Mira (Marković), i ovde žene kroje sudbinu - zaključuje kroz smeh Đorđević.

