ZVEZDA SERIJE TRAČARA OPTUŽEN ZA SILOVANJE: Držao me je zatvorenu 48 sati i zlostavljao!

Glumac Ed Vestvik (30) optužen je za zlostavljanje, prenose svetski mediji.

Zvezda serije "Tračara" optužen je da je držao stilistkinju Hejli Fridman zatvorenu u svom stanu 48 sati i da je tokom tog perioda seksualno zlostavljao.

Fridmanova tvrdi da je u avgustu 2014. godine bila sa još nekim ljudima u glumčevom stanu, ali da je ona ostala kod njega i nakon što je društvo otišlo.

"Ljubio me je, zaveo, ali su onda stvari izmakle kontroli kada je zatražio da ga malo davim. Kada sam odbila, gurnuo me je i pljunuo. Nakon toga smo zaspali, ali je ujutru ušao s mnom u kadu i naterao da imamo seks. Na kraju sam morala da ostanem dva dana kod njega, po kazni. Tih 48 sati me je zlostavljao ", kaže stilistkinja.

Nakon incidenta, stilistkinja je dobila otkaz, jer je želela javno da progovori o zlostavljanju.

"Imala sam dogovoren intervju, ali me je njegov tim ućutkao, govoreći da sam nestabilna, ljubomorna i promiskuitetna - rekla je. U tužbi na 129 strana, Fridmanova opisuje Eda Vestvika kao "monstruma", "serijskog silovatelja" i "ludog alkoholičara", kaže Hejli.

Inače, pre Fridmanove, u sličnoj situaciji s glumcem našle su se još tri devojke, ali je on i njihove optužbe opovrgao.

"Tužno je što neproverene informacije na društvenim mrežama mogu da dovedu do zaključka da imam nešto sa ovako zastrašujućim informacijama, napisao je Ed na Instagramu.

