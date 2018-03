(FOTO) GLUMICA IZ OČAJNIH DOMAĆICA DANIMA ŽIVI U KOMBIJU: Pročulo se da je prokockala sav novac, a onda je nastao SKANDAL...

Zvezda serije "Očajne domaćice" Teri Hačer našla se na svim naslovnim stranama jer je kako su preneli strani mediji postala beskućnik.

Napisali su da je izgubila sav novac, da je prodala nekretnine i da je sada oduđena na život u ovakvim uslovima.

Međutim, glumica u stvari snima svoju Youtube emisiju koja prati njen život u kombiju. Kada je saznala da su novine pustile lažnu verziju priče, nastao je skandal.

"Snimala sam scene za svoju Youtube u kojoj putujem kombijem i pričam s ljudima o njihovim problemima. Ljudi iz časopisa nazvali su mog agenta i rekli im da imaju fotografije na kojima izgledam loše i da će ih objaviti uz priču da sam bankrotirala i da želim da se ubijem. Moj agent i advokat odmah su im objasnili da to ne mogu da urade jer to nije istina, sve su im rekli, ali oni su to svejedno objavili", napomenula je glumica.

