BIO JE NAJPOŽELJNIJI SRBIN NEŽENJA: Nova devojka Vuka Kostića uselila se glumcu u stan! ZVONE SVADBENA ZVONA?!

Vuk Kostić nedavno je izjavio da mu je rano za brak, ali njegova dela ipak govore drugačije.

Naime, glumac je rešio da započne zajednički život sa svojom devojkom Aleksandrom Popović!

Vuk (38) i Aleksandra (29) u vezi su osam meseci, a s obzirom na to da se odlično slažu, on joj je predložio da se useli u njegov stan na Crvenom krstu, na šta je ona rado pristala.



"Vuk ima dovoljno iskustva da može da proceni da li mu neka devojka odgovara. Iza sebe ima nekoliko dugih veza, ali do sada je izbegavao zajednički život, pravdajući se i sebi i drugima da za to ima vremena. Međutim, Aleksandra mu baš prija, na istim su talasnim dužinama i nemaju nikakvih nesuglasica, tako da je zaključio da bi sa njom mogao da podeli život", kaže naš sagovornik, blizak zvezdi domaćih serija i filmova, i dodaje da bi taj korak mogao da dovede i do braka:

"O venčanju još nije bilo reči. Oni se vole, ali oboje su oprezni i žele prvo da vide kako će izgledati život pod istim krovom, pa bi onda verovatno prešli na sledeći korak. Mada, za Vuka je i ovo veliki napredak, pošto do sada nije bio zreo za ovakvu vrstu obaveze".



Prema rečima našeg izvora, glumca je Aleksandra osvojila kako izgledom, tako i karakterom, pa je uveren da će njihova ljubav potrajati.

foto: Vladimir Milovanović

"Ona je pametna i vredna devojka, ima svoj posao i ne voli previše da se eksponira. Iako je pre deset godina učestvovala na izboru za mis Srbije, posle toga nije želela da bude deo javnog života. Sa Vukom je povezuju i zajednička interesovanja i ljubav prema prirodi, a sviđa mu se i to što ga ne pritiska, pa ga je i to navelo da joj predloži da se useli kod njega", zaključuje naš izvor.

Podsetimo, Vukova najduža i najeksponiranija veza bila je ona sa koleginicom Jelisavetom Orašanin, koja se prošle godine udala za košarkaša Miloša Teodosića, zbog koga se preselila u Ameriku. Za to vreme Kostić je uživao u vezi sa Popovićevom, ali su izbegavali da se pojavljuju u javnosti. Ipak, nedavno su zajedno, držeći se za ruke, došli na koncert Sergeja Ćetkovića.

Kurir.rs/Alo/Foto Vladimir Milovanović

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KRIO JE LJUBAVNI ŽIVOT DO SADA: Da li je ovaj snimak dokaz da Vuk Kostić ima novu devojku?

Kurir

Autor: Kurir