ALEKSANDAR DUNIĆ SE PRISETIO: Nebojša Glogovac mi je ispričao OVU anegdotu na setu Nemanjića!

Aleksandar Dunić se pojavljuje u petoj epizodi serije "Nemanjići", koja se emituje u nedelju na RTS-u, gde igra Vuka, vlastelina u Zeti. Glumac je neke od kadrova snimao sa pokojnim Nebojšom Glogovcem, koji tumači Vukana.



Dunić se prisetio dana kada je bio na setu sa Glogijem u jednom manastiru u Popovom polju, pored Trebinja.

"Bio je to uspešan dan, lepo smo snimali, vladala je odlična atmosfera, opuštena, nije bilo napeto. Nebojša je bio raspoložen, demonstrirao je sav raskoš svog talenta. Posle njega je ostala trajna praznina, jer ne vidite nikoga u okolini ko bi mogao da zauzme to mesto" ispričao je Aleksandar.

Njemu će zauvek ostati urezana priča koju mu je tog dana ispričao Glogovac.

" Ne znam da li je priča tačna, ali Nebojša mi je rekao da je manastir gde smo snimali scene zapravo srpski i da je posle podele on ostao na muslimanskoj teritoriji. Nebojša mi je ispričao da je jedan Hrvat zalepio traku oko manastira, kao upozorenje da je to polje minirano. Na taj način ga je sačuvao, jer niko nije smeo da priđe i postavi eksploziv. Hrvatski oficir se poslužio lukavstvom i spasao srpsku bogomolju. To će mi zauvek ostati u sećanju", kaže glumac.

