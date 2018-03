GLUMICA PRE 22 GODINE POBEGLA IZ SRBIJE: Danas je bogata, živi u Nemačkoj i svakog jutra čita Bibliju!

Karolina Mihailović bila je jedna od studentkinja u popularnoj klasi profesora Vladimira Jevtovića i zanimljivo je da je, kako i sama kaže, "jedini izrod" koji nije nastavio da se bavi tim poslom.

Glumu je upisala iz prvog puta i bila je druga na listi te godine. Iznad nje bila je glumica Nela Mihailović. Karolina je pre toga studirala Ekonomski fakultet u Beogradu od kojeg je odustala. Živela je u Beogradu, a njeni roditelji u Nemačkoj pa je u toj državi i završila baletsku i pravno-birotehničku školu. Ta država će i uticati na njenu budućnost, kasnije.

"Neobavezno sam spremila neki mali mjuzikl na temu čarlstona, to je bila neka borba sa muzikom koja se prekidala, pa sam mogla da pokažem snalaženje na sceni. Mislim da se to svidelo komišiji i bilo presudno da me prime kao drugu na listi", objašnjava Karolina za portal "Ekapija".

Ne kaje se što je nekon nekoliko godina igranja u predstavama i filmovima, glumu zamenila skroz drugačijim pozivom.

"Možda sa strane to deluje lepo, jer imaju mnogo uloga i baš su traženi kao klasa, ali oni mnogo rade za malo novca. Glumački život nije nimalo lak. Meni je drago što su se oni ostvarili kao ljudi i što od drugih čujem da su čestiti, to me čini srećnom", kaže Karolina.

Danas živi u Nemačkoj u koju je otišla 1996. godine sa svojim suprugom. Njen izabranik je četiri godine bio na praksi i zajedno su odlučili da pokrenu svoj posao i odu u Nemačku. Danas su najveći uvoznici poznatog nemačkog brenda školskog pribora za Balkan. Udata je i ima tri sina. Za sebe tvrdi da je dobar gazda, a svako jutro započinje na isti način.

"Moja generacija je, kada je vera u pitanju, dosta uskraćena. Mi smo, zapravo, ta međugeneracija koja je rasla bez pravoslavlja. Pokušavam da sada nadoknadim neka znanja koja mi nedostaju", ističe bivša glumica koja ističe da ustaje oko šest ujutru i pola sata odvaja na ispijanje kafe i čitanje Biblije.

