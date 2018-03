LAZA RISTOVSKI POČINJE DA SNIMA FILM: Posle 7 godina oblačim Čarape kralja Petra!

Publika misli da nas dvojica ličimo, to je sposobnost uživljavanja u likove koje igram. Za to su potrebni hrabrost i žrtva. Mnogi glumci nisu spremni da kopaju po sebi, zato su im i rezultati skromni

Prva klapa filma i serije „Čarape kralja Petra“ Lazara Ristovskog pašće sutra na Staroj planini snimanjem scena povlačenja kroz Albaniju. Nakon sedam godina čekanja, Ristovski je uspeo da uz pomoć FCS i RTS sakupi neophodan novac.

- Zajedno sa Milovanom Vitezovićem borio sam se nekoliko godina da dođe ovaj trenutak. Izgleda da smo ga na kraju zaslužili. Moj sin Petar režira film i seriju, a Milovanov Mihajlo je jedan od scenarista. Pored Milovana i Petra, tim scenarista čine i Vladimir Ćosić i Vlada Simić - kaže glumac i dodaje:



Povlačenje kroz Albaniju



- Ova velika avantura počinje najtežim delom. Povlačenjem preko Albanije. Mi smo na Staroj planini, gde se odvijaju te dramatične scene stradanja, koje su ravne antičkoj tragediji. Nadam se da ćemo se makar delićem odužiti onima koji su tada branili Srbiju. Taj period u srpskoj istoriji je najblistaviji deo srpske istorije. On je sazdan samo od velike patnje i velikog junaštva.

foto: Privatna arhiva



Kako Ristovski otkriva, postoje velike sličnosti i povezanosti s kraljem Petrom, koga tumači.

- Ima jedna zanimljivost koja nas veže. Ovo zvuči verovatno intimno, ali majka kralja Petra se zvala Persida, kao i moja. A ima li veće veze nego veze s majkom. To je samo činjenica, ali ona mi pomaže da uključim moju hemiju iz koje će uskoro izaći živ čovek, od krvi i mesa, a ne samo kralj kao ikona - ističe Lazar, koji uz masku zaista likom i podseća na kralja.

- Fizičke sličnosti su očigledne, ali i naša čuvena maskerka Dušica Vuksanović je pokazala da je majstor svog zanata. Ono što misli publika kad me vidi da ličimo, to je jedna moja posebna sposobnost, koju nažalost neću otkriti mlađim glumcima jer je deo moje alhemijske formule. To je sposobnost uživljavanja u likove koje igram. Za to je potrebna hrabrost i žrtva. Mnogi glumci nisu spremni da kopaju po sebi. Zato su im i rezultati skromni. Čarape je našao pisac romana Milovan Vitezović, a ja sam ih samo obukao na noge pre nego što sam umro kao kralj Petar - iskren je Lazar.



Usud Srbije



Ristovski kaže da se i te kako može uporediti politika tada i sada.

- Izgleda da je usud Srbije da uvek bude moneta za potkusurivanje velikih sila. Imala je onda kralja Petra da smiri strasti koliko je kao stari kralj mogao, ali ima jedan političar tog vremena koji je bio velik i mudar, a to je Pašić. Osnivač Radikalne stranke. Znao je s narodom i slušao narod. To je danas nesumnjivo naš predsednik Aleksandar Vučić, koji pokazuje odlike pravog i velikog državnika, koji radi sve u ime naroda, a ne elite. Srbija nije samo elita, kako bi mnogi hteli da to bude.

Miloš Biković bio prezauzet SINA ALEKSANDRA IGRA ALEKSANDAR VUČKOVIĆ

Sina Aleksandra trebalo je da igra Miloš Biković. - Nažalost, Miloš Biković je bio prezauzet i morali smo da nađemo drugog glumca. MIslim da smo pronašli pravog. Njegova sličnost je velika sa prestolonaslednikom Aleksandrom. A zove se Aleksandar Vučković. Biće to nova zvezda na filmskom nebu Srbije.

Kurir / LJUBOMIR RADANOV

Foto: Privatna arhiva

Kurir

Autor: Foto: Privatna arhiva