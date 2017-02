5 GODINA BEZ MOĆNE DIVE: Jeziva SUDBINA pevačice i njenu ćerku odvela u smrt!

Pevačica je poslednji put javno nastupila dan ranije, kada se sasvim neplanirano popela na scenu tokom zabave povodom predstojeće dodele Gremi nagrada i otpevala deo pesme "Yes Jesus Loves Me".

Obdukcija je pokazala da je poznata pevačica umrla od posledica davljenja u kadi, ali su srčano oboljenje i upotreba kokaina bili faktori koji su doprineli njenoj smrti.

Na vrhuncu slave, sredinom 80-ih i tokom 90-ih bila je jedno od najporadavnijih muzičkih imena.

Rođena 9. avgusta 1963. godine u Nju Džerziju, a pevanjem je počela da se bavi kao dete. U ranoj mladosti sarađivala je sa muzičarima kao što su Čaka Kan i Džermejn Džekson, pevajući im prateće vokale i u to vreme zapala je za oko muzičkom mogulu Klajvu Dejvisu.

Debi album nazvan jednostavno "Witney Houston" objavila je 1985. godine, a ploča je prodata u milionskom tiražu, a hit "Saving All My Love for You" doneo joj je prvu Gremi nagradu za najbolji ženski pop vokal.

Svetsku slavu stekla je i kao glumica kroz uloge u filmovima "The Bodyguard" i "Waiting to Exhale" čiji su saundtrekovi dostigli milionske tiraže.

Godine 1992, nakon što je film "The Bodyguard" dospeo u bioskope, svet osim filmom osvaja i pesmom "I Will Always Love You". Album sa muzikom iz filma osvaja Gremi za album godine, pesma biva proglašena snimkom godine, a ona ponovo osvaja Gremi za najbolji ženski vokal.

Naime ta balada je najprodavaniji singl jedne pevačice ikada.Kako je njen imidž bio izgrađen pre svega na jakom glasu i emotivnim pesmama, svet je iste godine šokirala udajom za muzičara Bobija Brauna, koji je bio na lošem glasu.

Već tada počinju na površinu da isplivavaju njeni problemi, pa su sve češći novinski naslovi o njenom lošem ponašanju i eksperimentisanju sa narkoticima i alkoholom. Međutim, i dalje uspešno pliva muzičkim vodama, pa 1998. godine objavljuje album "My Love Is Your Love" koji joj donosi niz priznanja, uključujući još Gremi nagrada. Brak Vitni Hjuston i Bobija Brauna je vremenom bivao sve mučniji da bi se 2007. godine okončao razvodom.

Tek 2010. godine u intervjuu Opri Viinfri javno je priznala da ju je Braun tukao, zbog čega je 1993. podnela tužbu protiv njega. Ipak, u intervjuu je dodala da je najveći problem u njenom životu bila droga zbog koje je dva puta bila na rehabilitaciji.

Poznata i pod nadimkom "The Voice" Vitni Hjuston je, prema podacima Ginisove knjige rekorda, najnagrađivanija ženska muzička zvezda. Do 2010. godine osvojila je 415 nagrada, uključujući dve Emi nagrade, šest Gremija, 30 Bilbord nagrada i 22 Američke muzičke nagrade. Prodala je preko 170 miliona albuma širom sveta.

Njena ćerka Bobi Kristina Braun (21) pronađena je 31. januara 2015. u svom domu u kadi bez znakova života. Posle nekoliko meseci, Bobi Kristina je preminula. Nju je pronašao njen suprug Nik Gordon, koji je posle nekoliko dana ispitivan u policiji jer su na Kristininom telu pronađene modrice. Svestki mediji su izvestili da je objavili su da je usvojeni sin Vitni Hjuston Nik Gordon kriv za smrt njene ćerke Bobi Kristine Braun.

