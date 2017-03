APOCALYPTICA ĆE SVIRATI PREKO 2 SATA U BEOGRADU: Radujemo se dolasku zbog lepih žena i dobre hrane!

Apocalyptica proslavlja 20 godina od izlaska albuma „Apocalyptica Plays Metallica By Four Cellos“ svirajući najveće hitove grupe Metallica. Ono što je posebna poslastica za naše fanove je činjenica da će koncert trajati oko dva i po sata, gde će moći da se čuju najveći hitovi Metallice – ’’One’’, ’’Battery’’, ’’Master Of Puppets’’, ’’Fade To Black’’, ’’The Unforgiven’’, ’’Nothing Else Matters’’ i mnoge druge pesme koje su proslavile Apocalypticu.



“Mi obožavamo svoje fanove i trudimo se da ispunimo sva njihova očekivanja. Godinama su nas molili da napravimo turneju na kojoj ćemo svirati pesme Metallice i dvadesetogodišnjica čuvenog albuma bila je idealan povod za to. Rešili smo da dodamo i nove numere, koje nikada do sada nismo izvodili – zbog ’’Battery’’ na primer, koju je gotovo nemoguće odsvirati na čelu, morali smo potpuno da promenimo način sviranja.“Jako se radujemo dolasku u Beograd, jer imate sjajnu publiku, odličnu hranu i lepe žene’’ iskreni su članovi Apocalyptice.

Na apel obožavalaca, Avalon produkcija je pustila u prodaju ulaznice po specijalnim cenama, koje se neće menjati ni na dan koncerta:Parter – 1.990,00 dinaraTribine – 2.500,00 dinaraIste se mogu nabaviti na svim prodajnim mestima Eventima. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

