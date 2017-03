APOKALIPTIKA U BEOGRADU: Na čelu praše hitove Metalike

Grupa proslavlja 20 godina od izlaska albuma gde sviraju najveće hitove grupe Metalika. Ono što je posebna poslastica za naše fanove jeste činjenica da će koncert trajati oko dva i po sata i moći će da se čuju najveći hitovi „One“, „Master Of Puppets“, „Fade To Black“ i druge.

- Rešili smo da dodamo i nove numere koje nikada do sada nismo izvodili. Zbog „Battery“, na primer, koju je gotovo nemoguće odsvirati na čelu, morali smo potpuno da promenimo način sviranja. Veoma se radujemo dolasku u Beograd jer imate sjajnu publiku, odličnu hranu i lepe žene - iskreni su članovi Apokaliptike.



Na apel obožavalaca, „Avalon produkcija“ pustila je u prodaju ulaznice po specijalnim cenama, koje se neće menjati ni na dan koncerta - parter je 1.990, a tribine 2.500 dinara.





E.K.





Autor: Foto: Promo