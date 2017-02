BOJ DŽORDŽ PROGOVORIO O MRAČNOM PERIODU KARIJERE: Zarobio sam i mučio muškarca!

On je otkrio da je vezao za zid Norvežanina Auduna Karlsena, koji je radio kao muška prostitutka, i udarao ga lancem. Njegov zatočenik je uspeo da se oslobodi i da pobegne na ulicu, dozivajući pomoć. Džordž je za to dobio 15 meseci iza rešetaka.

Gostujući u jednoj emisiji, on je kroz suze ispričao da se kaje zbog svega.

"Sam sam sebe poslao u zatvor. Rekao sam policiji zašto sam to u radio. Imao sam psihotičnu epizodu. Bio sam zavisnik od droge, tako da ne mogu sada da objasnim šta je dovelo do toga. Ali, rekao sam istinu", rekao je pevč i dodao:

"Mislim da se ništa ne bi promenio kada bih mu se izvinio. Oduvek sam mislio da je dostojanstvenije da ne pričam o tome. Droga je kriva za sve. Ništa od toga se ne bi desilo da nisam bio na drogama."

Boj Džordž je priznao da je na heroin trošio 400 funti dnevno, a u zatvoru je uspeo da se skine sa narkotika.

