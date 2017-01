BORA STJEPANOVIĆ UDARIO NA KUSTU: Njemu treba psihijatar koji nije Karadžić

"Mislim da ja ne mogu napraviti tu dijagnozu, može samo psihijatar ako je pošten. Pod uslovom da taj psihijatar ne bude Karadžić. To je za psihijatra, dalje nemam ništa da dodam. Strašno, nekidan ga gledam, slušam kako petlja o veri i o Bogu, o slavljenju Božića, to su besmislice", to su baljezgarije, to su budalaštine, kako je Bog najveća ideja koju je čovek smislio i zato on mora verovati u tu ideju". Pa zašto onda veruješ u Pravoslavlje? To je samo jedan rep u dlaci, dlaka za dlaku, što kaže narod. Šta znači krstiti se ovako ili onako, slaviti Svetog Savu ili ne znam koga, to je prepisano, kao što je Stari zavet ili Knjiga postanja prepisana od Sumera, Babilonaca... Zašto bih ja sada verovao u to?! Isto kao da ja sada verujem da na nebu postoji neki Hamlet koji je Bog osvete. To je literatura, to je mašta, to je budalaština. Ja ne kažem da to nije velika istina i velika ideja, jest, da postoji nešto iznad nas, u nama svima, što nas je stvorilo, ali to nipošto nije ovaj Bog. Taj čovjek sa sedom bradom koji sedi na oblaku i ispija kafu, kako gledamo u reklami, a pored njega Sveti Petar s ključevima o pojasu, dajte molim vas. Sad on pokušava da opravda sebe pored Badnjaka i nekog založenog kamina, da opravda svoje bogatstvo koje je stekao pričajući o socijalnoj pravdi i jednakosti", rekao je Bora.

