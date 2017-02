DECA U ŠOKU: Sunđer Bob je žena!

Glumica pozorišta „Duško Radović“ Vladislava Vaca Đorđević majstor je naracije - pozajmljuje glas crtanom junaku Sunđer Bobu. Nikome na svetu u više od 170 država i na 25 jezika nije pošlo za rukom da tako dobro skine junaka koji živi u ananasu na dnu mora.

- Sunđer Bob je postao toliko značajan da me stavljaju u istu ravan s Nikolom Simićem i ostalim glumcima majstorima sinhronizacije. Pokušavam da budem svesna toga, ali mi ne uspeva uvek. On kao moje delo nekako nastavlja da živi, a ja moram da idem dalje - kaže Vladislava.

Glumici najteže pada što gotovo da nema mesta gde joj ne traže da imitira Sunđer Boba, a ona baš i ne voli da deci otkrije da stoji iza njegovog glasa.- Ne bih ni sama želela da me neko suoči sa činjenicom da je žena sa smeđom kosom Sunđer Bob. Više bih volela da to ostane u mašti i da mi se ne kvari slika. Kad roditelji suoče decu sa mnom, često sam imala priliku da vidim da se klinci sakriju iza njih i da im se sruše snovi. Ne stvara uzbuđenje kod njih to otkriće isto kao kod roditelja - iskrena je Đorđevićeva.

Jedna od najboljih studentkinja iz klase Predraga Ejdusa stoji iza većine idola nove generacije: Rena i Stimpija, Keba Krabe, veverice Sendi, gospođe Pufne i Biserke.- Rena i Stimpija najviše volim. Snimljena je samo 51 epizoda, šteta što se nije nastavio. Volela sam Trnavčeviće i Pipi Dugu Čarapu - iskrena je Vaca, kojoj je pomalo žao što će uskoro i sama završiti druženje s junakom koji je postao njen alter ego:- Ostalo nam je 20 epizoda da snimio. Sunđer Bob se više ne radi u Americi. Pričali su da je gotovo još ranije, pa nije bilo tako.Vacu ćemo u njenom matičnom pozorištu od večeras gledati u komadu „Aska i vuk“, po motivima pripovetke Ive Andrića.- Predstava je lutkarska. U prvom delu igramo decu koja nas kroz igru lutkama uvode u priču „Aska i vuk“. Tema je univerzalna i može da se tiče malog i velikog čoveka, a važna je što je danas pomalo zaboravljeno sve što je lepo, pozitivno, nežno i plemenito. Bombarduju nas sa svih strana samo negativne i ružne stvari, a ovo je naš pokušaj da vratimo te neke vrednosti koje su otišle u zaborav. Lepota može da spase svet - zaključuje Vladislava i poziva publiku da, ako ne nabavi karte za premijeru, pogleda reprize u subotu u 17 sati i u nedelju u podne.

Novi junak „Sunđer Boba“

ŽIKA IZ BABA GOST SERIJALA



Crtani film „Sunđer Bob“ odavno ima kultni status, a glavne junake oživela su samo dva glumca.

- Ne igramo kolega Dimitrije Stojanović i ja baš sve likove. Uskoči povremeno reditelj sinhronizacije, a gost nam je i Žika iz grupe Babe - kaže Vaca.

