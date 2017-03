DRAGAN JOVANOVIĆ: Hteo sam da kažem glumi ZBOGOM, razočaran sam u ljude

Glumac Dragan Gagi Jovanović otkrio je nedavno prijateljima da želi da se povuče iz glume, saznaje Kurir.



Iako mu je tek 51 godina, čuvenom Drakčetu iz serije „Moj rođak sa sela“ smučilo se da radi s ljudima i poželeo je da se posveti pisanju i ode u penziju.



Želi miran i normalan život



- Razočaran sam u ljude. Ne mogu više da radim s njima. Želim da se posvetim pisanju jer me to smiruje. Glume mi je preko glave. Hoću da vodim miran i normalan život, bez tenzije - poverio se Jovanović prijateljima.



Međutim, njegova supruga Branka nije htela da se pomiri s tim i sve vreme ga je nagovarala da promeni odluku, govoreći mu da još mnogo toga može da da glumi.



Ovo je potvrdio i Jovanović.

- Trenutno radim na povratku glumi (smeh). Povlačenje više nije tema, prošla me je srdžba. U principu nemam ništa da pričam, da se čujemo kad krene nova sezona? Na jesen bi trebalo da snimam film - rekao je on.



Jovanović je diplomirao glumu 1990. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi Milenka Maričića. Oženjen je koleginicom Brankom Pujić i imaju ćerku Anđelu, koja je zvezda u usponu, a trenutno je gledamo u novoj sezoni „Vojne akademije“.Pre godinu i po dana u intervjuu za Kurir Dragan Gagi Jovanović se požalio da nema uloge za njega, a da nema veština da bude producent.- Verovatno ću morati da čekam da mi nešto padne s neba da bih snimao i radio. Ljudi misle da sam lenj i da neću da radim, a jednostavno me ne žele, producenti me neće jer nisam pogodna ličnost. Da li su to crne liste? Ne znam da li se to baš tako zove. Činjenica je da se ljudi, kad se pomene moje ime, zbog nečeg uplaše - požalio nam se glumac.

