DRAMA MAGIČNO POPODNE: Veliki povratak Jelene Stupljanin

Drama „Magično popodne“ autora Volfganga Bauera u režiji rediteljke Ane Grigorović od sutra će početi svoj život na sceni Ateljea 212. Komad o izgubljenoj posleratnoj generaciji u Austriji naterao je Jelenu Stupljanin da se iz Amerike vrati u svoju domovinu i na matičnu scenu.

- Nisam igrala u Beogradu 11 godina. Drago mi je što sam dobila priliku da radim s mladim ljudima. Izuzetno me je zanimalo da vidim šta se kod nas promenilo, ili nije, nabolje, o čemu govori i naša predstava - poručila je Jelena.



Komad koji obrađuje i proteste najviše se tiče glumaca Branislava Trifunovića i Ivana Jevtovića.

- Predstava je hrabri i avangardni iskorak Ateljea. Siguran sam da će kod publike izazvati komično-tragičnu reakciju. Volfi je pisao o ljudima koji ne rade ništa, a kod nas je to opravdano. Ljudi koji su gledali predstavu su rekli da je to priča naše generacije i za sve nas koji smo tokom studentskih protesta bili ponižavani i već 20 godina se nalazimo u čarlami, što bi rekao Aca Popović - poručio je Jevtović.





