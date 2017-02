DUŠAN KOVAČEVIĆ: Hteli su od Sterijinog pozorja da naprave Bitef!

Akademik Dušan Kovačević, predsednik umetničkog saveta festivala Pozorišno proleće, koji će se od 2. do 10. aprila održati u Šapcu, najavljujući program osvrnuo se i na promenu koncepcije Sterijinog pozorja.

- Pozorje bi trebalo da se vrati na svoje praizvore jer je nekoliko puta u svom postojanju menjalo koncept. To bi svakako trebalo da bude pozorište koje je posvećeno imenu i delu Jovana Sterije Popovića, čoveka koji je utemeljio dramsku literaturu u Srbiji. Za vreme velike Jugoslavije bilo je prihvaćeno da se na festivalu igraju pre svega domaće drame i da je bilo pitanje prestiža pripremati jedan ili dva komada namenjenih selekciji Sterijinog pozorja. Zahvaljujući nekim idejama, u toj politizaciji svega i svačega, postojala je želja nekih ljudi da Sterijino pozorje pretvore u novosadski Bitef. Tada su se pojavile nečije privatne ambicije da nešto što je dobro može da bude još bolje, a ispalo je još gore - rekao je Kovačević.



Dramski pisac smatra da svaki grad u Srbiji zaslužuje manji ili veći pozorišni festival, jer nijedna pozorišna smotra kod nas nije višak.

- Ovo malo kulture koja se bori za opstanak treba da opstane zahvaljujući dobroj volji i odlučnosti ljudi koji se za to bore - rekao je Kovačević.



M. C.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić