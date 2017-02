DŽASTINU BIBERU PRETI ZATVOR: Pevač pod istragom zbog brutalnog napada

Reč je bila o šali koju je snimio jedan od prolaznika, a kada je to snimio pevač nastao je haos. Džastin je krenuo prema čoveku i rekao mu da obriše snimak, a kako on to nije učinio, Džastin se pobunio.

Epilog ovog je takav da je čovek udario glavom o pod, a za sada je nepoznato da li ga je Biber udario, jer ni on sam ne želi da ga prijavi, ali su to uradili očevici koji su samo naglasili da je pevač "u nečemu učestvovao".

"Otvorena je istraga jer je neko nazvao policiju i rekao da se nešto desilo sa Bieberom", saopšteno je iz policije.

Podsetimo, Džastin poznat po problematičnom ponašanju. On je pre četiri godine uhapšen zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

Foto: Profimedia

(metro.co.uk)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia