EMIR KUSTURICA: Roberta De Nira ne dovodim zbog Trampa

Deseti Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf biće održan od 14. do 19. januara u Drvengradu na Mokroj gori, a svečano će ga otvoriti reditelj Lav Dijaz, prošlogodišnji pobednik Venecijanskog filmskog festivala, sa ostvarenjem „Žena koja je otišla“.



Na jubilarnom izdanju biće prikazan i najnoviji film reditelja i osnivača Emira Kusturice „Na mliječnom putu“.

Hrabra selekcija filmova



- Kustendorf je uvek težio da nadraste društvo spektakla i zabave, da nadjača snagom individualnog kvaliteta, što nije karakteristika drugih festivala jer oni teže da budu što više omasovljeni. Ovde je reč o onome što je izgubljeno u svetu svetskog filma, a to je individualna hrabrost - rekao je Kusturica na jučerašnjoj konferenciji u Ministarstvu kulture i informisanja, koje je pokrovitelj festivala.



On je istakao da se ove godine prijavilo 500 filmova za takmičarski program, a da će se u trci za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje naći 22 ostvarenja.

- Postoji festival koji je metafizičke prirode. Tamo se ide kao što se verovatno u Beogradu ide u neku skrivenu kafanu gde se svi osećaju dobro. Na Mećavniku je uvek lepo. Tamo je sve od drveta i eterične smole uvek mirišu. To je utopija pretvorena u realnost i tu utopiju uspevamo da zadržimo već devet godina i da privlačimo najbolje svetske autore. Kad bi svet bio organizovan kao naš Drvengrad, bio upućen na zdravu hranu i organske filmove, bio bi mnogo bolji. Mećavnik postoji kao simbol, metafizički znak u svetu kulture, koji nije karakterističan za vreme u kome živimo, ali ne znači da u budućnosti neće biti takvih koji će nas vraćati izvornom značenju reči kultura - istakao je reditelj.



On je rekao da budućnost festivala vidi u unapređenju edukacije.

- Mi dovodimo studente iz celog sveta i oni imaju priliku da se sastanu i razgovaraju s onima koji ih inspirišu u njihovom radu. Takođe, moram reći da smo ponosni što tamo nema nijednog bilborda ili reklame koji bi nekog promovisali i gušili film kao na drugim festivalima. Mi se koncentrišemo na autore koje dovodimo iz 30 zemalja sveta i najveći deo troškova upravo ode na njihov transport - kaže Kusturica.



Program o Mihiću



Na pitanje da li ima nešto za čim žali do sada, reditelj je rekao da mu je bilo žao što nisu doveli glumca Roberta de Nira.

- Moram da priznam da mi je bilo krivo, ali pošto sam ja čovek vrlo istančanog političkog sluha, posle njegovog nastupa na kojem je novog američkog predsednika nazvao svinjom, tikvanom, tupanom, pa posle toga rekao da mu treba dati šansu, više mi i nije bilo žao - rekao je reditelj.



Ovogodišnja Retrospektiva velikana biće posvećena Gordanu Mihiću, scenaristi koji je obeležio srpsku kinematografiju. Biće prikazani filmovi Živojina Pavlovića „Kad budem mrtav i beo“ i „Buđenje pacova“, „Vrane“, „Mehanizam“ i „Crna mačka, beli mačor“.

Politika ga ne interesuje

NIKAD SE NEĆU KANDIDOVATI ZA PREDSEDNIKA



Kusturica je objasnio zašto ne vidi sebe kao kandidata na novim izborima.

- Divim se ministru što se uopšte bavi politikom. Smatram da je bavljenje politikom na Balkanu kao kad biste stali na odron i znali da će vas sigurno odneti. Lepo je Andrić negde napisao: „Mrtvom se vuku u zube gleda“. Ja mislim da je to pametno jer spoljni svet barata informacijama onih koji ne prave razliku između mrtvih i živih. To ide do te mere da se ne podrazumeva znanje i temperament i duboko je to ukorenjeno u kapital. Došlo je vreme kad političari ne predstavljaju ideje i pamet i ono što oni misle nego ono ispred čega stoje - rekao je reditelj.

Autor: Foto: Reuters,Foto: Zorana Jevtić