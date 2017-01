Evo ko Dikapriju skida devojke: On je najveći zavodnik Exita

Za Roksi se pročulo zbog veze sa velikim holivudskim zavodnikom Leonardom Dikaprijem, ali ga je ipak zamenila sa mladom muzičkom zvezdom Džejkom Bagom koji će inače ove godine nastupati na EXIT festivalu.



Njih dvoje su zajedno već nekoliko meseci, ali su krili vezu od medija. Sve se promenilo kada je lepa manekenka, najpoznatija po provokativnim kampanjama za veš, objavila njihovu zajedničku fotografiju na Snapchat-u.



I dok se Roksi pre Baga zabavljala sa Dikaprijem, ni muzičar nije sedeo skrštenih ruku. Naime, on je bio u vezi sa još jednim supermodelom Karom Delevinj, a nagađalo se da je ta veza imala veliki uticaj i na njegovu muziku.

- Znam da će svi tumačiti reči novih pesama i reći da su o Kari. Ne kažem ni da jesu ni da nisu, samo su mi dolazile u glavu. Ali, neću da me takvi komentari i drugi ljudi zaustave da pišem ono što želim - poručio je Džejk Bag posle raskida sa popularnom manekenkom.



