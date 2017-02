EXIT Leto ljubavi zapljusnuo novi talas hedlajnera Sea Star i Sea Dance festivala!

Festivalskom cunamiju na kojem su uz EXIT na hrvatsku obalu stigli i The Prodigy, Dubioza Kolektiv i Urban & 4 sada se pridružuje novi, još veći talas izvođača koji predvode vladari svetske elektronske scene uz najtraženije regionalne heroje. Dobitnik Gremija, tri BRIT i čak 10 MTV nagrada, legendarni šoumen Fatboy Slim vraća se u Umag posle tačno sedam godina od antologijskog nastupa u Stella Marisu, na koji su putovali ljudi iz celog regiona! Biće to uvertira u ovogodišnju zvaničnu proslavu 15 godina od njegovog nastupa na plaži u Brajtonu, gde je 14. jula 2002. godine nastupio pred rekordnih 250.000 ljudi!



Hedlajnersku liniju proširiće i lider nemačke elektronske scene Paul Kalkbrenner, poznat po stadionskim spektaklima i nedavnom istorijskom nastupu ispred Brandenburške kapije pred pola miliona ljudi! Na prvi u nizu festivala EXIT Leta ljubavi 2017, na Sea Star u Umagu, stiže i proslavljeni dubstep-rock sastav Modestep koji će prvi put na ovim prostorima nastupiti u punom LIVE izdanju, a furiozni kvartet novih hedlajnera u Istri zaokružiće i čuveni australijski bass-rock bend Pendulum u specijalnom DJ izdanju sa kojim su priredili neke od najvećih EXIT žurki u istoriji! Poznati su i prvi potvrđeni izvođači iz grupe najtraženijih u regionu, a čine ih Elemental, Bad Copy, Brkovi, Artan Lili, Jonathan, High5 & Kukus, Kiša metaka, Krankšvester, Matter i Sassja!

Engleska soul zvezda i jedan od najtraženijih muzičara današnjice John Newman, nastupiće u četvrtak 13. jula na plaži Jaz, i prirediti nezaboravan koncert već na otvaranju ovogodišnjeg Sea Dance festivala! Ako je suditi po nastupu na Exitu, kada je doslovno raspametio 30.000 fanova na glavnoj bini i do zore se zabavljao sa publikom na Dance Areni, spektakl se na Jazu očekuje već prve noći! Vlasnik čak tri No.1 singla, Newman je oduševio muzičku industriju pevajući planetarne hitove "Feel the Love" i "Not Giving In" grupe Rudimental, te "Love Me Again" i "Cheating" sa hit albuma „Tribute“ uz koji je stigao na sam vrh britanske liste, i to ispred velikog Pola Makartnija, posle čega je postao redovan gost najvećih festivala kao što su Glastonbury, Isle of Wight, Coachella i naravno EXIT! Niz je nastavio albumom "Revolve" i hitom "Come and Get It", a nakon planetarnog megahita "Blame" iz 2015. godine, Newman je muzičko umeće ponovo ukrstio sa svetskim DJ starom Calvinom Harrissom. Zajednički hit "Ole", za koji su brojni svetski mediji utvrdili da je odgovor Harrisa na raskid sa Taylor Swift, obeležio je proteklu zimu! Newman je tako drugi potvrđeni hedlajner festivala, nakon što je nedavno odjeknula vest da na Jaz dolazi i superstar Sean Paul! Pravu uvertiru u veliku žurku na plaži prirediće hip-hop trio Bad Copy, te domaćini Sea Dance festivala, kotorski tandem Who See!

U prodaji ulaznice za veliko EXIT Leto ljubavi 2017!EXIT tim ove godine spojiće čak četiri festivala u regionu u jedinstveno EXIT Leto ljubavi 2017. Prvi u nizu je Sea Star, koji će se 26. i 27. maja održati u gradu Umagu, sledeći je Revolution festival u Temišvaru, 2. i 3. juna, a odmah nakon EXIT festivala, od 6. do 9. jula, sledi četvrto izdanje Sea Dance festivala od 13. do 15. jula! Ulaznice se prodaju se širom Srbije u prodajnoj mreži Gigstix.com po promotivnim cenama od 6.490 za EXIT, dok su Sea Star i Sea Dance još uvek po 3.990 dinara. Najveća ušteda svakako je paket EXIT Summer of Love 2017, gde se jedna ulaznica za sva tri festivala može nabaviti za samo 7.990 dinara!

Sea Star nudi dve vrste kamp smeštaja, Premium i Premium Plus, oba sa 4 zvezdice, uz priključke za struju, pitku vodu, tuševe, toalete, i sve to na samo 100 metara od festivala i mora! Kamp će biti u funkciji od 24. do 29. maja. Posetioci mogu rezervisati smeštaj u hotelima Sol Aurora i Sol Umag, Melia Istrian vilama, te Sol Amfora, Sol Stella, Sol Katoro i Polynesia apartmanima. Svi su u krugu od 100 metara do najviše 1km od festivala, što Sea Star čini jedinstvenim na hrvatskoj obali. Kamp Sea Dance festivala smešten je na plaži Jaz, neposredno pored festivala i na svega pedesetak metara od mora i biće otvoren od 11. do 17. jula. Za Sea Dance i Sea Star festivale dostupni su i paketi koji objedinjuju ulaznicu i smeštaj, već od 49 eur. Više informacija o paketima može se pronaći na sajtu exittrip.org.

