(FOTO) OTVOREN FEST: Ljubiši Samardžiću poželeli da pobedi

Film „Na mliječnom putu“ Emira Kusturice otvorio je sinoć 45. Fest u prepunoj sali Sava centra, a svi reflektori bili su uprti u italijansku glumicu Moniku Beluči, koja je zvanično podigla zavesu jedne od najvećih filmskih smotri, u okviru koje će se do 5. marta prikazati 95 najvećih svetskih ostvarenja.

- Dragi Beograde, Fest je otvoren - rekla je Belučijeva na srpskom i nastavila:

- Boravak u vašoj zemlji bio je za mene divno iskustvo, a atmosfera je uvek bila lepa i topla, puna ljubavi. Hvala vam na tome.



Na ceremoniji svečanog otvaranja, kojoj su prisustvovale brojne ličnosti iz sveta kinematografije, dodeljene su i nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti Ljubiši Samardžiću i španskom reditelju Karlosu Sauri.

- Nažalost, Ljubiša nije mogao da primi nagradu. Molim vas za veliki aplauz da on izađe kao pobednik iz najveće borbe, borbe za svoj život - rekla je Ivona Jevtić, gradski sekretar za kulturu, koja je umesto Samardžića primila nagradu.



Kusturica je na crvenom tepihu izrazio veliku radost što njegov film otvara Fest.

- Drago mi je što će film sigurno večeras da izazove emociju u Beogradu - rekao je i dodao:

- Znate, ideja crvenog tepiha je i smislena i besmislena. Danas se svako tuda šeta, vole ljudi po tragovima ratova da idu, tako su nekada dočekivali Agamemnona kada je dolazio iz velikih borbi.



Fest je podsetio i na one koji su decenijama stvarali magiju pokretnih slika, a koji su nas napustili - Batu Živojinovića, Dragana Nikolića, Mandu, Marinka Madžgalja, Miru Stupicu i druge.

Na tečnom srpskom

MONIKA: MUŠKARCI SU STOKA!



Kada su na crvenom tepihu zamolili Moniku da kaže nešto na srpskom, ona se ljupko nasmejala i rekla: „Muškarci su stoka“ i nastavila elegantno do sale.



Nekoliko minuta kasnije, pojavio se i Emir Kusturica, koji je priznao da je on krivac za ovu Monikinu izjavu:

- Tačno je, rekao sam joj da su muškarci stoka, ali i dodao: ne svi.

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Dragan Kadić