(FOTO) PLUZ SAJZ MANEKENKA OTVORILA DUŠU: Prošla sam kroz pravu TORTURU zbog izgleda!

Ona je danas najuspešnija plus sajz manekenka, a muškarci su nekada mislili da neće biti privlačna.

Foto: Profimedia

"Stalno se vrtimo u krug, to nema veze s generacijom. Nažalost, svako dete će proći kroz to", rekla je Ešli. Ona dodaje da će plus sajz manekenke pomoći mladim devojkama i njihovom samopouzdanju.

Foto: Printskrin/Instagram

"Ako će žene priznati da imaju celulit i da ih nije briga za to, Amerika će možda izgledati drugačije",- zaključila je.

Foto: Printskrin/Instagram

http://chats.viber.com/kurir

Autor: 24sata.hr,Foto: Printscreen,Foto: Profimedia