(FOTO) TRAGIČNA SUDBINA PRVE STARLETE: Odrasla sam u siromaštvu, htela sam mnogo toga...

Prošlo je deset godina od tragične smrti američke starlete Ane Nikol Smit. Iako je uživala u raskošnom životu, plavokosa lepotica je zapravo bila veoma nesrećna.

Ana Nikol Smit je rođena u Teksasu kao Viki Lin Hogan, šesto dete u porodici Donalda Judžina i Virdži Hart Hogan. Njeni roditelji razveli su se kada je imala samo dve godine, a njena polusestra jednom je ispričala kako je otac bio zlostavljač i pedofil. Nakon toga nastavila je da živi s majkom, a kao tinejdžerka se preselila kod tetke. Iako su živele u siromaštvu Viki je često maštala i govorila svojoj tetki da će jednog dana postati jako bogata i slavna.

"Odrastala sam u siromaštvu. Mnogo toga sam želela da uradim, ali jednostavno nisam imala mogućnosti. Bila sam zlostavljana, a postoji gomila stvari koje čak ne mogu ni da spomenem. Sada kad sam dobila to bogatstvo i slavu, osećam se kao Pepeljuga", ispričala je u jednom intervjuu.

Iz srednje škole ispisala se u drugom razredu i zaposlila u restoranu. Tamo je upoznala kuvara Bilija Smita za kog se udala i rodila sina Danijela. Na venčanju je nosila kratku haljinicu, a njen suprug je bio u farmerkama. Nakon toga su ručali u kineskom restoranu.

Želela je da bude kao Merilin Monro

Prisetila se svojih snova iz detinjstva i odlučila da ovo nije život kakav je želela. Naime, Viki je još kao petogodišnjakinja bila opčinjena Merilin Monro i njenom platinasto plavom kosom. Odlučila je da uloži u svoje telo i da zarađuje svojom lepotom.

"Osećam se kao da sam povezana s njom. Jednostavno je volim i u potpunosti saosećam sa svime što je preživela", objasnila je.

Dugo je štedela kako bi ugradila silikone. Odlučila je da zarađuje kao plesačica, pa se zaposlila u striptiz klubu. Tamo je postala jedna od najboljih plesačica, a mnogi gosti nagrađivali su je "masnim" napojnicama.

Kako je Viki postala Ana

Za njen prelaz iz Viki u Anu Nikol Smit trebalo je mnogo više od ugradnje slikona. Osim što je "sredila" figuru, ona je posvetlela kosu, pa je poslala fotografiju svojih golih grudi u redakciju Plejboja. Oni su je nakon toga nazvali i nakon nekoliko dana pozirala je za duplericu pod imenom Ana Nikol Smit. Postala je Plebojeva devojka godine i stekla ogromnu slavu, a javljali su joj se čak i iz Holivuda i nudili joj uloge u filmovima.

Muškarci su je naprosto obožavali, a 90-ih je navodno bila u vezi sa Donaldom Trampom. Još osamdesetih za njom je potpuno poludeo bogati naftni preduzetnik Džej Hauard Maršal, a ona je pristala da se uda za njega tek nakon smrti njegove supruge. Mnogi su smatrali da je u brak ušla zbog novca, a ona je to demantovala.

"Uzbuđuju me staračke pege"

"Niko me nikada pre nije voleo i poštovao kao on i volim ga zbog toga. Dosta mi je toga da me optužuju da sam sponzoruša. Jednostavno me uzbuđuju staračke pege. Niko me nije poštovao, voleo i radio sve te stvari za mene", rekla je. Ana je objasnila kako njihova veza nije bila fizička, a Hauarda je često nazivala svojim spasiteljem. Volela ga je zbog toga što je učinio za nju i njenog sina. Ipak, nije mogla da odoli raskošnim stvarima koje joj je svakodnevno kupovao.

"Trošio je milione na mene, to baš i nije neki novac", jednom je izjavila. Nakon nešto više od godinu dana Hauard je preminuo. Ona je nastavila da troši njegov novac, a 1996. godine je morala da objavi bankrot. Završila je na sudu sa sinom svog pokojnog muža koji je tvrdio da je brak njegovog oca i starlete nevalidan.

Objasnio je da je njegov otac bio u 90. godini i da je bio senilan. Sudski spor trajao je sve do njene smrti. Pokušala je da stvori glumačku i manekensku karijeru, ali to joj nije uspelo. Kako bi povratila propalu karijeru, ulagala je u svoj izgled i išla na plastične operacije. Pokušala je da se proslavi i s rijaliti šouom, ali i tu je doživela fijasko. Bila je veoma nesrećna i postala je zavisnica od valijuma i ksanaksa. Ugojila se, a počeli su i problemi sa sinom Danijelom koji je tada bio tinejdžer. Izbacila ga je iz kuće i nastavila da živi sama. Ni u ljubavi nije imala sreće.

"Sama sam otkako mi je suprug umro. Uglavnom sam kod kuće, ne izlazim. Teško je ići na sastanke kada ste stalno kod kuće. Tada vas niko ne želi", objasnila je nekoliko meseci pre nego što je ostala u drugom stanju, pa rodila ćerku Danijelin.

Njen porođaj pratile su televizijske kamere, a mnogi su se pitali ko je otac devojčice. Javljali su se mnogi muškarci koji su tvrdili da je dete njihovo, ali starleta je kao oca upisala Hauarda K. Sterna. Rekla je da je njen preminuli suprug otac deteta jer je pre smrti zamrzla njegovu spermu. DNK analiza je pokazala da je pravi otac devojčice Leri Brikhed s kojim se neko vreme zabavljala.

Pronašla mrtvog sina

Njen sin Danijel došao je da je poseti u bolnicu i tada su se pomirili. Ana je bila presrećna, a dvadesetogodišnjak je odlučio da prespava u njenoj bolničkoj sobi. Kada je ujutro išla da ga probudi, shvatila je da ne diše. Danijel je preminuo, a autopsijom je utvrđeno da se predozirao. Ana je bila slomljena - počela razmišljati o svojoj smrti, a čak je odabrala i modnu kombinaciju u kojoj će je sahraniti. Borila se s depresijom i viškom kilograma, te je mešala razne tablete.

Nakon smrti sina često je bila bolesna. Vreme je provodila ispred televizora, a bila je opsednuta idejom da njeno dete bude "seksi beba".

"Iako je znala da je ispravna količina hrane 84 grama svaka tri sata, ona je insistirala da joj dajem 70 grama", pričala je dadilja.

Samo nekoliko meseci kasnije, Ana je pronađena mrtva u hotelu. Prema nalazu obdukcije, preminula je jer je uzela miks tableta. Iza sebe je ostavila petomesečnu devojčicu koju danas odgaja njen biološki otac Leri.

