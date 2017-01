(FOTO) URNEBESNO SMEŠNO! Brat Kejt Hadson je KONAČNO prokomentarisao useljenje BRED PITA u kuću!

Oliver Hadson objavio je na svom Instagramu fotografiju koja je zasmejala ceo svet.

Naime, posle tračeva da se Bred Pit uselio u njihovu kuću i da je nesnošljiv, ovako je to prokomentarisao Oliver Hadson.

"Tačno je, živimo u paklu! On je je*eno neuredan! On ostavlja karton od faša i otvorena vrata kada baca smeće! A to se sve dešava u MOJOJ kući! Već je počeo da me zove brat i napravio je pometnju u odnosu mog brata Vajata i mene, koji sada odbija da razgovara sa mnom...On insistira da ga moja deca zovu ujak Bi, a već je izgubi ojedno moje dete u Santa Moniki...Moja majka previše flertuje sa njim! Sada po kući nosi one male noćne spavaćice, PO CEO DAN! A tata ponavlja: Dobro, to je Bred Pit. U svakom slučaju, nije dobro, Bi Pi, moraš se što pre iseliti.Hoću da mi se život vrati u normalu. Hvala ti. I našao sam tvoju medicinsku narukvicu, pa ću ti je vratiti. Okej", napisao je Oliver.

