(FOTO) VIKTORIJA BEKAM ŽALI ŠTO JE POVEĆALA GRUDI: Silikoni su znak NESIGURNOSTI!

U pismu koje bi "poslala mlađoj sebi", a koje je objavljeno u britasnkom izdanju magazina "Vog", poručila bi sebi da više ceni ono što ima.

"Tada to nisam shvatala. Odluka da povećam grudi bila je znak nesigurnosti. Budite zahvalni na onome što imate", napisala je Bekamova.

Ona je dodala i da su za nesigurnost kod devojaka krive kozmetička i modna industrija koje nalažu trendove kojima se svi prilagođavaju.

"Dopusti svojoj koži da diše, nosi manje šminke", poručila je Viktorija. Bez obzira na sve, ona je i dalje najlepša žena na svetu. Dejvid ju je primetio 1996. godine u spotu "Say You'll Be There", i tada je znao da je ona prava žena za njega.

"Ovo je devojka za mene i imaću je. Ona je moj ideal savršene žene. Ako će me želeti, bićemo zauvek zajedno", rekao je tada Bekam.

Viktorija i Dejvid su u braku već 17 godina, a imaju četvoro dece, ćerku Harper, sinove Bruklina, Romea i Kruza

