(FOTO) ZAISTA TUŽNO: Ovako se IVET oprostila od RENEA!

Glumica Viki Mišel, tumačila je ulogu Reneove ljubavnice Ivet, pa je napisala tužnu poruku na društvenim mrežama u čast svog preminulog kolege.

"Tako su tužne vesti o smrti Gordona Keja, fenomenalnog glumca i pravog profesionalca, koji je voleo svet. Nikada niko više neće biti Rene", napisala je glumica.

Glumac je preminuo u domu za negu.

So sad to hear news of Gorden Kaye A brilliantly talented actor consummate professional, loved the world over There'll never be another Rene pic.twitter.com/EVcsxwtxSp