GLUMAC DŽON SEVIDŽ ZA KURIR: Srbiju volim zbog hrane bez otrova!

Treba da budete ponosni na to što imate. Boravio sam u porodici koja živi na imanju i gaji organsku hranu na tlu u kom nikad nije bilo pesticida

Holivudska zvezda Džon Sevidž ponovo je gost Srbije, ovoga puta zbog premijere novog filma Predraga Jakšića „Povratak“, u kojem glumi rame uz rame s drugim svetskim imenima - Lazarom Rokvudom, Nikom Mankuzom i Majklom Pareom.

- Šta su mi rekli kad sam rekao prijateljima da idem u Srbiju da snimam film? Ništa, pošli su sa mnom - kroz smeh je rekao na početku intervjua legenda iz „Lovca na jelene“ i „Kose“, i dodao:

- Ogromna je razlika u snimanju filmova ovde i u Holivudu, naravno, ali ovde sam prvenstveno imao priliku da budem sa svojim prijateljima. Velika mi je čast što sam imao prilike da ponovo dođem ovde, a pogotovo da budem s Lazarom. Napredujete, menjate se.



Sarađivali ste s Robertom de Nirom ili Alom Paćinom. Kako vidite naše glumce? Imaju li šanse u Holivudu?

- Robert de Niro i Al Paćino znaju kako da se ponašaju. Uvek su pripremljeni za javnost, ali u privatnom životu su veoma normalni.



Kao vi?

- (smeh) Ja još nisam siguran šta je za mene normalno. Na kraju se sve uvek svede na posao. Gluma postane posao i onda postaješ i sebičan. Primećujem da mogu da upadnem u depresiju kada razmišljam o tome šta sam i da li sam nešto uradio dobro ili loše. Bitno je da radiš najbolje što možeš. I da toga budeš svestan. Što se tiče vaših glumaca, vidim potencijal u njima. U Holivudu ima mesta za sve, ali moraš da budeš zaista glumac. Čak i tamo nisu svi za to. Moraš da imaš nešto što će te izdvojiti.



Koliko ste imali vremena da se upoznate s našom zemljom?

- Imao sam i veoma mi je drago zbog toga. Posebno sam upamtio put van Beograda. Bio sam u prilici da boravim kod porodice koja je započela svoj život daleko od grada, u planinama, sa svojom hranom, povrćem i vinogradom. Zaista divno. Pitao sam ih kroz šalu da li je organsko, a oni su mi odgovorili da nikad nije bilo pesticida u tom tlu, da je to srpska zemlja. Treba da budete ponosni na to što imate.



Pevao sam s Kikijem

Snimili ste i duet s Kikijem Lesendrićem?

- Sećam se toga, ali ne sećam se srpskog (smeh). Mada, bio sam trezan, ja ne pijem, jedini verovatno. Kiki mi je pomagao. Pravili smo film, na pauzi smo jeli, pili, oni su počeli da pevaju. Odmah sam upao, ali ljudi su mi, naravno, pomagali. Ipak, ja ne znam srpski, nisam mogao sam. Ali bilo je to zabavno iskustvo.

- Imaš li je ovde? Baš sam gledan. Naravno, mnogo mi se dopada. Sedeli smo uz muziku, jeli i pili. Mogli bismo ponovo.- Star sam, naravno da znam ponešto, ali ne mnogo. Slušao sam o Miloševiću, a i pre, o Drugom svetskom ratu, istorija ovog dela sveta je zanimljiva. Imate važnu i veliku istoriju iza sebe. Uvek kažem da je Srbija raskrsnica, to je istina.- Nisam. Na jedno uvo uđe, a na drugo izađe (smeh). Ipak, sa mnom svi pričaju na engleskom, a kada pričaju na srpskom, to ne mogu da razaznam.

