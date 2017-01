GLUMICA LJUMA PENOV ZA KURIR: Od Eve je mačak bežao a na mene je odmah legao

Srpska kinematografija dobila je prvi rimejk, i to čuvenog filma „Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT“ Dušana Makavejeva.



To ostvarenje je pre 50 godina proslavilo glumicu Evu Ras, koja je ostala upamćena po sceni u kojoj naga leži na krevetu sa crnom mačkom na sebi. Njenu ulogu sada, u savremenom viđenju legendarnog filma, tumači mlada glumica Ljuma Penov, koja za Kurir govori o utiscima sa snimanja koje se upravo privodi kraju, susretu s Makavejevom, Evi Ras...



Prvobitnu verziju filma potpisuje režiser Dušan Makavejev, dok rimejk radi čak devet reditelja. Kako je proteklo snimanje s njima, jeste li zadovoljni saradnjom sa ostatkom glumačke ekipe?- Rad sa mojim kolegama glumcima bio je zaista divan, a i polaznici filmske škole „Preditor“ Milutina Petrovića i Nataše Pavlović pokazali su se u pravom svetlu. Rad s toliko reditelja nije uobičajen kod nas, a ni u svetu. Nisam znala da je to moguće, ali ovde je ipak sve bilo pod vođstvom reditelja Milutina Petrovića. Veoma zanimljivo iskustvo, meni vrlo vredno.Makavejev je posetio ekipu filma tokom snimanja?- Da, divni Dušan Makavejev nas je posetio na snimanju, imala sam veliku čast da razgovaram s njim o tom filmu onda i sad, o tim vremenima... Posle je gledao scenu. Pomešana su mi tu osećanja... Ipak, gleda vas čuveni, veliki Makavejev o kome smo učili na fakultetu... Rekao mi je nešto lepo i za mene vrlo vredno. Otišao je zadovoljan glumcima, što meni i ostalima mnogo znači.Koliko vam je teško palo snimanje čuvene erotske scene u kojoj ste nagi s crnom mačkom na telu?- U originalnoj verziji su, koliko sam čula, imali problema s mačkom i snimali su tu scenu satima. Mi smo to vrlo brzo i intimno snimili. Nije mi teško palo, ispalo je spontano i jednostavno. Volim životinje i taj divan mačak i ja smo se pre toga upoznali i imao je poverenje, brzo je sve shvatio, ušetao na moje telo, legao i počeo da prede. To je zaista bilo vrlo simpatično. Ko voli životinje, i one će njega.Da li vam je prihvatanje uloge bio izazov, jeste li se upoznali sa starijom koleginicom?- Prihvatanje te uloge jeste bio izazov za mene, pogotovo što je u pitanju baš taj film, tog reditelja, toliko veliki i kultni film, a pogotovo prvi rimejk - kaver nekog našeg filma. Upoznala sam se s dragom Evom Ras, divnom glumicom, i bilo je pravo zadovoljstvo popričati sa njom.Da li se plašite poređenja rimejka i originalnog izdanja kultnog filma?- Ne, baš zbog toga što je ovo rimejk i što nastaje 50 godina kasnije. Sve se promenilo, sistem vrednosti ljudi, država, gluma... Iako je sve osavremenjeno, ipak je sve vreme provejavalo to vreme. Ipak, u emotivnom smislu, i bilo bi pogrešno da nije. Osetila se njegova prisutnost. Scenario je ipak malo drugačiji, jer je smešten u sadašnje vreme, ali emocije su te koje su iste i čiste.

Spektakl na otvaranju

MONIKA I KUSTA GOSTI FESTA



Glumica Monika Beluči i Emir Kusturica biće najveće zvezde Festa, koji se održava od 24. februara do 5. marta. Film „Na mlečnom putu“ biće prikazan na otvaranju. Rimejk „Ljubavnog slučaja“ publika će videti u jednoj od selekcija festivala. Na zatvaranju ćemo najverovatnije uživati u mjuziklu „La La lend“ reditelja Demijena Šazela, koji je osvojio sedam Zlatnih globusa.

