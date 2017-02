I DALJE SAM VATRENA: Maja Odžaklijevska priča zašto NIKADA nije imala ESTETSKE OPERACIJE!

Od vatrene crvenokose zavodnice, mnogi bi rekli, postala je mirna i povučena plavuša. Ipak, ona smatra da je i dalje poželjna, iako godine prolaze.

"Šta mi to fali danas? Toliko sam vatrena u ovim godinama da me bude sramota da budem još i crvenokosa. Svako me drugačije vidi i doživljava, ali mene to ne interesuje. Želim da budem rasterećena od toga šta ko priča i misli o meni. Digla sam ruke od svega onog trenutka kada sam shvatila da nema mesta za sve pod Suncem, kao što je nekada bilo, izjavila je pevačica.

Ona nikada nije posetila hirurga, pa je rekla šta o tome misli.

"Ne mogu da idem na zatezanje lica zato što se bojim. Plašim se takve intervencije i ansetezije. I kod mene, kao i kod svake žene postoji jedna doza sujete, ali još pre deset godina sam shvatila da žena može sebi da dozvoli da normalno stari. Ipak, svako ko može da se ulepšava, neka to i radi, nemam ništa protiv", kaže Maja.

Maja Odžaklijevska je više puta govorila o tome kako je zbog porodice i želje da što više bude s njima žrtvovala karijeru. Međutim, kada je ljubav u pitanju, tu nije imala odstupanja.

"Ljubav sam redovno imala. Bila sam voljena i volela sam sve do momenta dok nisam shvatila da tu nešto ne štima. To je bila moja tajna i lepa veza koju bih održavala, pet, šest, sedam godina", rekla je Odžaklijevska.

