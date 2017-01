I NJIMA SU SE MILIONI SMEJALI: Fergi se upiškila, Biber povraćao na koncertu

Tako ni Fergi, ali ni njeni fanovi ne mogu da zaborave kada se upiškila tokom jednog nastupa 2005. godine. I Džastin Biber se izblamirao pred fanovima kada se ispovraćao na svom spektaklu u Manili. Oni nisu jedini koji su se osramotili u javnosti. Predstavljamo i neke njihove kolege koje su se našle u nezgodnoj situaciji.

Alek Boldvin: Vređao ćerku

Alek Boldvin ne samo da nema lepe reči za bivšu ženu Kim Bejsinger već su u javnost dospele i ružne reči upućene ćerki. On joj je poručio da je nepristojno, besramno i nepromišljeno malo prase.



Tom Kruz: Skakutao po kauču

Tom Kruz je kod Opre Vinfri 2005. objavio da je u vezi s Kejti Holms tako što je skakao po kauču. Mnogi su rekli da je to ponižavajuće ponašanje za glumca.



Kejti Peri: Okliznula se na tortu

Kejti Peri je na dodeli MTV nagrada izašla iz roze torte koja je počela da se topi, a pevačica zbog klizavosti nije mogla da se podigne, pa je padala nekoliko puta. Na kraju je otpuzala sa scene.



Džon Travolta: Ne zna da čita

Džon Travolta je postao predmet ismevanja kada je na dodeli Oskara najavio Idinu Menzel nešto kao „Adel Dazim“. Džon joj se izvinio zbog toga.



Zak Efron: Ispao mu kondomLepo je kada praktikujete siguran seks, ali da vam kondom ispadne nasred crvenog tepiha, i to na premijeri dečjeg filma „Loreks“, to je blam. Upravo to se desilo Zaku Efronu.

Dženifer Lorens: Saplela se o haljinuDženifer Lorens saplela se i pala žureći na binu po svog Oskara. Njenom blamu doprinela je duga bela toaleta za čiji kraj je zapela štiklom.

Madona: Survala se niz stepenice

Madona je pala a bine tokom nastupa na dodeli nagrada Brit u Londonu. Ona se sa stepenica srušila na leđa, kada je jedan od plesača pokušao da joj skine plašt koji je nosila izvodeći pesmu „Living for love“.

Autor: Foto: Profimedia,Foto: Reuters