IVAN BEKJAREV: Uloga ima za članove klana!

Ivan Bekjarev odlučio je da ponovo sarađuje sa indijskim rediteljem S. Šridarom, te glumi u njegovom novom filmu „Saga o tri nevina muškarca“, koji će premijerno biti prikazan 11. januara. On smatra da je naslov taj koji će privući gledaoce.



Optimista



- Danas je čudo da je iko nevin. Film na objektivan način obrađuje tu temu. Na prvi pogled izgleda kao da toga više nema, kao da se nevinost ne čuva i ne čeka se, ali ja smatram da nije baš tako - kaže Bekjarev i dodaje:

- Živimo u vremenu kad je sve transparentno, seks je svuda i na TV ekranima, ali mislim da još ima onih mladih koji se ne zadovoljavaju na jednu noć, već to rade iz ljubavi, kada su na to spremni. Smatram da se te vrednosti nisu izgubile, ali rijalitiji i oni koji objavljuju gole selfije i kućne video-snimke pokušavaju da ih zatru. Optimistično verujem da je ipak to izuzetak, a ne pravilo.



Snimio bolivudski film



Glumac ističe da je u njegovo vreme ipak bilo drugačije:

- Što se tiče čuvanja nevinosti i ulaženja u odnose, sve je to isto. Čekao sam i ja nekad, nekad i nisam. Nema u ljubavi pravila, i ne treba da bude. Mada, u moje vreme je bilo sramota da devojka kaže da je bila s nekim, a sad se hvale. Žene su preuzele dominantnu ulogu. Meni je žao što se to promenilo.



O radu sa indijskim rediteljem kaže da mu se dopada njegov pristup i drugačiji rad, a da je fenomen to što je ulogu dobio preko audicije.

- Hrabro je od njega što ovde radi sve to. Ono što je drugačije jeste to što smo Eva i ja išli na audiciju. To kod nas ne postoji. Uloge se dobijaju po kumstvu. Svojevremeno sam upravo zbog toga dao otkaz u Jugoslovenskom dramskom jer nisam želeo da gori od mene određuju moju sudbinu time što će mi dati ulogu - iskren je glumac.



On ističe da mu se javno kritikovanje obilo o glavu.

- Govorio sam o tim klanovima, imao sam idealističku ambiciju da ću nešto da promenim, ali promenio sam samo sebi jer sam smanjio obim rada. Hvala bogu pa ja ne zavisim od toga jer se snalazim sam - kaže Ivan i dodaje:



Izgubio bitku



- Ne pamtim kad me je neko zvao za neku seriju, a to je zato što sam odavno apostrofirao da će doći ovo vreme - da isti glumci igraju svuda. To je moj rat s klanovima, koji mi se obio o glavu, ali znao sam da će tako biti. Svesno sam ušao u to. Čudo da niko ne sme da priča o tome. U svim filmovima i pozorištima igraju isti glumci.



Nepoverljiv prema ministru kulture

ZA MOG ŽIVOTA SE NIŠTA NEĆE PROMENITI



Egzistencijalni problem Bekjarev trenutno nema, ali, kako ističe, s tim se većina glumaca suočava svakodnevno.

- To je posledica toga što se nisu priklonili tom klanu koji je toliko uzeo maha da ti se smuči da gledaš. Svuda isto. Ništa se ne menja u kulturi i neće se ni promeniti, iako je došao novi ministar. To ništa ne znači, isti ljudi odlučuju. Imam jednu optimističnu prognozu za sve: za mog života se ništa neće promeniti - iskren je glumac.

Autor: Mona Cukić,Foto: Dragan Kadić