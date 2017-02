IVAN MIHAILOVIĆ: Zabluda je da su glumci BOGATI! Ne spavam na parama!

Zabluda je da su glumci bogati. To je glupost. Ako ne radiš, kao i u drugom poslu, nema novca, kaže Ivan Mihailović

Glumac Ivan Mihailović, popularni Mirko Klisura iz serije „Vojna akademija“, od večeras će se družiti s gledaocima RTS u novim avanturama.

- Projekat „Vojna akademija“ je veoma važan jer promoviše važne životne vrednosti ljubav, prijateljstvo, solidarnost i empatiju. Stojim iza svoje uloge i te ideje. Ne bih rekao da je film koji je bio uvertira za seriju loš. Ne bih da komentarišem odluku reditelja da se ispod njega ne potpiše, ja sam ipak samo glumac - kaže Ivan.

Prvenac... U seriji „metla bez drške“ Neće da se ženi



U nastavku videćemo i venčanje, ali naš sagovornik još ne planira da stane na ludi kamen.

- Porodica je za mene veoma važna. Ne vidim sebe samog, već u braku. Trenutno sam zaljubljen i srećan. Devojka nije iz javnog života - iskren je glumac.



Ivana je publika upoznala još kao dečaka u seriji „Metla bez drške“, ali mu je popularnost donela tek uloga kadeta Roma.

- Duško Milojević je bio prvi reditelj koji me je primetio. Nakon studija glume snimao sam „Vojnu akademiju“. Ceo život sam govorio da ću biti glumac. Voleo sam da idem u pozorište. Akademiju sam upisao bez veze - objašnjava novi član Ateljea 212 i dodaje:



Voli da laje na zvezde



- Živim od glume. Postoji velika zabluda da su glumci bogati i da spavaju na novcu. To je velika glupost. Ako ne radiš kao i u drugom poslu, nema novca.



Na kraju razgovora pomalo stidljivo priznaje nam u koju je koleginicu bio smrtno zaljubljen.

- Voleo sam film „Lajanje na zvezde“. Do ušiju sam tada bio zaljubljen u Natašu Šolak - zaključuje Mihailović.

Kolekcionar

SLUŠAM PLOČE, A NE RADIO



Ivan poslednjih godina svaki zarađeni dinar daje na kupovinu ploča.

- Ne pripadam generaciji koja je imala prilike da čeka ispred SKC da čuje nove albume. Shvatio sam da mi ne prija da slušam samo muziku s radija, već da volim da čujem ceo jedan album s vinila. Na taj način bolje razumeš muziku.

Autor: Foto: Promo