IZLOŽBA U ČAST DRAGANA NIKOLIĆA: U Gagu će još dugo gledati kao u boga

Voleli smo se kao braća. Ljutio me je što me nije slušao za zdravlje, rekao Rade Dravić, koji je došao umesto svoje sestre Milene

Izložba posvećena Draganu Gagi Nikoliću, na kojoj su izloženi lični predmeti slavnog glumca, poput kolekcije stripova, zlatnih bokserskih rukavica, sata ili omiljenog šešira za ribolov i fotografija, otvorena je sinoć u Ustanovi kulture „Parobrod“ u Beogradu.



Prijatelj i brat... Rade Dravić

Umesto Gagine supruge Milene, koju je bolest sprečila da prisustvuje, došao je njen rođeni brat Rade Dravić.- Hamfri Bogart je umro 1957, u 57. godini, i danas je bog, a tako će i Dragan ostati božanstvo, barem kod mladih ljudi. On je njihov čovek. Voleli smo se kao braća. Ljutio me je što me nije slušao za zdravlje. Ubilo me je što nisam uspeo da ga ubedim u neke stvari - kaže Rade i dodaje da svaka odabrana fotografija odražava vreme u kom je stvarao Dragan Nikolić.Neizbežno se nametnulo i pitanje kako je Milena Dravić.- Malo gore i malo dole. Zavisi od dana. Bio sam danas kod nje. Dobro je. Ona će se sigurno vratiti na pozorišnu scenu i film ako joj bude bolje. Trebalo je da snima film u Crnoj Gori, ali odložila je to dan pred put - zaključuje Dravić.

Voleo more i reku... Predmeti koje je odabrala Milena Dravić

Izložbu, koja je otvorena do kraja nedelje, otvorio je kompozitor Zoran Simjanović.- Teško je kad vidiš da svaki dan gubiš prijatelje, a teško stičeš nove. Dragan je bio dete asfalta i svako se s njim mogao družiti ako sedne u kafanu. Nikad ne bi dopustio da platite piće. Nismo se družili svaki dan, a pričaću vam o našoj poslednjoj saradnji. Snimali smo zajedno reklamni spot u kom se on raspituje o novom automobilu. Osetio je već tada da je bolestan, a ceo honorar je uplatio za lečenje jedne devojčice - rekao je Simjanović.

