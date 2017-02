JUNACI JAGODA U GRLU NA OKUPU: Mrzeli su nas jer smo filmom razbili iluzije

Da, i posle 40 godina aktuelnost, vrednost i „knedla u grlu“ nakon filma Srđana Karanovića „Jagode u grlu“ i dalje su tu, a dokaz toga je sinoćnja projekcija u Dvorani Kulturnog centra, gde se čak i ekipa filma zagrcnula od emocija.



Glumac Bogdan Diklić bio je iskren i priznao da je duboko dirnut ovim filmom, te da je „na ivici suza“.- Ganut sam ne samo zbog toga što se sve ovo mene lično tiče, da sam jedini bilo bi lako, ali mislim da sve te generacije, uključujući i mene, koje su živele u bivšoj Jugoslaviji sve to nisu zaslužile. Zaslužili su mekši sentiment, a ne suočavanje sa tragedijom življenja - rekao je gorko Diklić, ali je ubrzo počeo vedrijim tonom:- Da ne budem komemorativan, želim da istaknem činjenicu da smo na ovom snimanju Mira Banjac i ja doživeli prvi i jedini poljubac na filmu.

Na pitanje da li bi mogao da usledi nastavak, reditelj Srđan Karanović rekao je da se to nikad neće dogoditi, a Diklić je sugerisao da bi bilo u redu napraviti predstavu koja bi nosila naziv „Jagode s jednom nogom u grobu“ ili „Jagode u zatvoru“.- Piši ti onda i radi to. Lako je drugome da kaže. A ja to treba da radim. Više ne snimam jer neću nikoga da molim. Ovim filmom sam rekao sve što sam imao. Sudbine tih ljudi su završene. Bilo bi to kao dodavati šećer pilavu - rekao je reditelj.

On je istakao da je ovim filmom digao prašinu, koja se i dalje nije slegla jer neki ljudi tek sad imaju 40 godina.- U tim godinama čovek shvata da su neke iluzije gotove. Šta je moglo da se uradi sa sopstvenim životom urađeno je, pa onda na silu, pomoću alkohola, priziva u sećanje neko lepo vreme šašave mladosti. Ne zaboravite još da je to 1985. godina, pre raspada naše drage domovine Jugoslavije, neki đavo se osećao u vazduhu i taj film je u neku ruku bio anticipacija onoga što će nam se desiti - istakao je Karanović i dodao:- Napadali su me na ulici. Imao sam anonimna pisma pretnji. Govorili su mi da nisam smeo to da im uradim. Uništio sam im iluziju koju su stekli serijom. To su shvatali lično. Svi su očekivali 11. epizodu serije, a dobili su gorku pilulu, kojoj sam se potajno radovao. To je ono što sam hteo do kraja. U inostranstvu je prošao mnogo bolje, a bilo je i u Beogradu onih koji su kontradiktorno hvalili moj film - zaključio je reditelj.

Film su došli da pogledaju reditelj Goran Marković i Ružica Đinđić, kao i drugi akteri Branko Cvejić i Gala Videnović, koja je imala samo 14 godina kad je film sniman.Klinci koji su statirali na filmu danas odrasli ljudi

