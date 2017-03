LJUBIVOJE TADIĆ: Glumim Radovana Karadžića, spasao mi je život!

On mi je pomogao 1983, kad sam slomio nogu tokom predstave. Odveo me je u bolnicu na Koševu i dočekao jutro pored mog kreveta, kaže glumac

Glumac Ljubivoje Tadić (56), nakon tragedije pre tri godine - požara u kom je izgubio sestru, vraća se na film u ulozi Radovana Karadžića.



Prvak drame Narodnog pozorišta tumači lik književnika, političara i haškog zarobljenika u ostvarenju „Radovan: Iza zidova tamnice“, reditelja Dragana Elčića, koje će premijerno biti prikazano 11. aprila u Sava centru.



Odbrana u Hagu



- Radovan i ja upoznali smo se još početkom osamdesetih. Međutim, pamtiću posebno naš susret u Sarajevu juna 1983, dok sam još kao student Akademije igrao u komadu (tada zabranjenog) Gojka Nikoliša „Korijen, stablo, pavetina“. Ne dešava se često da glumac polomi nogu na sceni. Glumci su na gostovanjima kao gimnazijalci na ekskurziji, a meni kao jedinom treznom u ekipi je to i uspelo - kaže Ljubivoje i dodaje:

- Radovan je odmah skočio iz publike da mi pomogne. Nakon predstave odveo me je u bolnicu na Koševu. Proveo je celu noć pored mog kreveta. Pričali smo do jutra.



Dokumentarno-igrani film „Radovan“ prati život srpskog psihijatra, pesnika i političara i prvog predsednika Republike Srpske.

- Film iznosi nove činjenice i verziju istine koja nije zvanična. Uživao sam da radim na njegovoj poeziji. U filmu pratimo njegovo hapšenje u autobusu i suđenje u Hagu. Ono što vidim, a nisam pravnik, tokom saslušanja u Tribunalu videli smo potresne ispovesti žrtava, a nijedna baš njega ne dovodi u vezu s tim događajima. Iznenadilo me je što je tužilac u završnoj reči izneo uvrede prema zatvoreniku, a ne ključne optužbe. Ceo proces je zapravo bio suđenje Republici Srpskoj i našem narodu, što ćemo videti u filmu - objašnjava Tadić.



Nepoznate činjenice



Glumca uskoro očekuje susret s porodicom Karadžić.

- Zanima me njihovo mišljenje. Film ne predstavlja Radovana ni kao zločinca ni kao heroja. On sebe nikad nije tako predstavljao. Za razliku od filma o Anti Gotovini, kod nas neće biti mnogo propagande. Ima ispovesti i intime. Mi ne želimo da veličamo Radovana, niti želimo da umanjimo žrtve. Mora se nametnuti drugačija istina. Ništa nije crno ili belo - naglašava glumac.



U filmu će se saznati da je tokom rata planirano da se jedan veliki zločin pripiše Srbima.

- Bil Klinton i njegova administracija savetovali su Aliji Izetbegoviću još 1993. godine da se napravi masakr koji će se pripisati drugoj strani. Dve godine kasnije dogodila se Srebrenica.- zaključuje Tadić.

Potvrdio pisanje Kurira

SLOBA JE HTEO NJEGOVU SMRT



Ljubivoje Tadić potvrdio je pisanje Kurira da je Slobodan Milošević želeo da ubije Karadžića kao neželjenog svedoka.

- Radovan je počeo da se krije zbog Miloševića. On je ostao da živi na Palama i da poštuje sporazum s Holbrukom. Međutim, primetio je pojačane mere bezbednosti oko svoje kuće, a došle su do njega i priče da Milošević u dogovoru s Amerikancima planira njegovo ubistvo. Onda je odlučio da se krije. Samo deo Rusa znao je da se krije kao Radovan Dabić - pojašnjava Tadić.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia,Foto: Vladimir Šporčić