NAPUSTILA NAS SLAVNA GLUMICA: Meri Tajler Mur preminula u 80. godini

Meri se proslavila ulogom u sitkomu "Dick Van Dyke Show", a onda je dobila i glavnu ulogu u programu koji je nosio njeno ime - "Mary Tyler Moore Show". Ovaj šou se smatra jednim od najhvaljenijih programa koji su ikada napravljeni u Americi.

NEW YORK (AP) - Actress Mary Tyler Moore is dead at age 80, publicist says.