NIJE ME STID: Brankica prokomentarisala kako se OSEĆALA posle POLJUPCA sa ŽENOM!

Glumica Brankica Sebastjanović potpuno je normalno regovala na gej scenu u svom filmskom ostvarenju, pa je pričala o tome.

"Ne strahujem i nije me stid, ne prinosim mnogo značaja tome, jer to pristaje njenom karakteru, to je jedno moderno vreme. Ona dolazi sa nečim novim i inovativnim u Srbiju. U to vreme to nije bilo svakodnevno. To je umetnička sloboda, a poljubac je bio nelagodan, jer to nije prirodno stanje", rekla je glumica.

Ona je izjavila da nije rekla roditeljima za tu scenu, i da ne živi sa njima, pa da ne priča o svakoj ulozi dok ne izađe film.

