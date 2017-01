NINA JANKOVIĆ ZA KURIR: Završiću u kovčegu pre nego kraj oltara

Cela Srbija se više ne pita ko je ubica, već živi u strahu hoće li preživeti lepa forenzičarka Jelena, koju tumači Nina Janković. Mlada glumica otkriva za Kurir šta nas možda čeka u nastavku hit serije „Ubice mog oca“, ali odgovara i na pitanja kolega.



Uloga Jelene nije bila namenjena tebi i gotovo da si bila uverena da će je dobiti jedna tvoj mlađa koleginica.

- U životu nikad nije kome je namenjeno, već kome je suđeno. Kad sam pročitala scene za kasting, samo sam želela da igram Jelenu i ništa drugo. Kad nešto želite i još je drugačije od svega što se igralo, trud se isplati.



Šta se krije u 37 strana scenarija koje nisu snimljene?

- Ima i mog lika. Ne smem da vam otkrijem ništa. Pojaviću se sigurno, da li u kovčegu ili van njega, ostaće misterija i tajna.



Koji honorar treba da ti ponude da se pojaviš i u nastavku?

- Glupo je da to kažem jer će se onda znati da ja nisam uopšte jeftina glumica (smeh). Bolje da ne pričamo o visini honorara.



Hoće li se Vuk oženiti u seriji?

- To niko ne zna, osim reditelja Predraga Gane Antonijevića i scenariste Nataše Drakulić.



Kostićeva i tvoja ljubavna scena ostala je u zapećku Jelisavetine.

- Moje ljubavna scena je romantična. Srbi više ne vole romantiku i moja scena im je dosadna.



U januaru imaš čak pet izvođenja predstave Dušana Kovačevića „Hipnoza jedne ljubavi“.

- Obavezno da dođete da pogledate predstavu ako nađete karte. Divna je ekipa i uživam na sceni. Ponosna sam što sam dobila poziv da radim s Dušanom Kovačevićem.



Koga više voliš, mamu Anicu Dobru ili oca Ljubomira Bandovića?

- Volim ih oboje. Anica i ja delimo garderobu. Nas dve se obožavamo i super se provodimo na sceni i van nje.



Kako ćeš dočekati srpsku Novu godinu?

- Malo mi je hladno, ali ćemo obeležiti. Nisam još smislila gde i kako.



Da li je vreme da kreneš da igraš i uloge majki, a ne samo zavodnica?

- Nije još vreme da igram majke. Prijaju mi uloge zavodnica.



Imaš li neki plan za narednih 365 dana?

- U januaru mislim da ništa neću igrati i da nema posla. Ipak, onda se nekako otvore karte i dobijem ponude. Igram trenutno pet svojih predstava i uživam.

Pitanja kolega



Pitao Predrag Gaga Antonijević reditelj

NAOČARE MODNI HIT



Da li ti se svideo okvir za naočare?

- Svideo mi se okvir i već je postao veliki hit. Pitaju me svi koje su mi marke naočare. Nekima se ne sviđa kako mi stoje.



Pitala Nataša Drakulić scenarista

MALO PIVO JE MOJA MERA



Zašto toliko voliš malo pivo?

- (smeh) Od velikom piva bih se onesvestila. Malo me samo uspava. Ipak sam ja sitna glumica. Pivo volim da popijem i privatno, ali isključivo malo. Da me je Nataša pitala pre snimanja, otkrila bih joj koje mi je omiljeno piće.



Pitao Miodrag Radonjić glumac

NEMAMO PARA ZA GREJANJE



Kada opet igraš onu predstavu „Osvrni se u gnevu“?

- „Osvrni se u grevu“ se nastavlja čim otopli. Džimi, Anđela, Koki i Helena nemaju para za grejanje.