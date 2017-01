OTVOREN JUBILARNI KUSTENDORF: Kusturica pokazuje kakav svet treba da bude!

To je svet slobode, inspiracije, talenta, kulture, bez reklama, agresivnog kapitalizma, baz porobljavanja i svet slobodnih ideja, rekao je na otvaranju Vladan Vukosavljević

Filmski i muzički festival Kustendorf otvoren je večeras na Mećavniku. Osnivač i reditelj Emir Kusturica ovom prilikom dodelio je nagradu za buduće ostvarenje proslavljenom reditelju Lavu Dijazu koji se zahvalio na srpskom.

Na samom početku otvaranja prikazan je film o istoriji Kustendorfa koji je evocirao uspomene na velika ostvarenja i još veće stvaraoce koji su posetili Mećavnik i ostavili seme svog znanja na budeće reditelje i glumce.

- Emotivno je bilo gledati sebe unazad ali važnije je kuda dalje. Problem je jer su svi veliki umetnici prošli kroz ovaj festival. Jedino rešenje je da čekamo da oni koji su ovde pobedili postanu veliki - rekao je Kusturica i nastavio:

- Mi smo započeli ovaj festival u umetničko nevreme. U začetku tehnološke revolucije u kojoj su otvoreni mnogi prozori i mnogi novi načini prikazivanja filmova. Tu je najviše stradao film koji je kombinovao zabavu i umetnost. Ali mi smo srećni što postoje ljudi koji neguju umetničke filmove i koji dolazeći ovde pobuđuju nadu za budućnost onih koji tek počinju - rekao je Kusturica.

Foto: Aleksandar Jovanović

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević istakao je da Emir Kusturica svojim radom za ovih 10 godina svetu šalje jasnu i značajnu poruku.

- To je poruka kako svet treba da izgleda. To je svet slobode, inspiracije, talenta, kulture, bez reklama, agresivnog kapitalizma, baz porobljavanja i svet slobodnih ideja. Da li je to utopija, videćemo. Mnogi misle da nije. Važno je da ovaj festival slavi 10 godina u ovim uslovima - rekao je između ostalog ministar.

Mona Cukić

Foto: Aleksandar Jovanović

