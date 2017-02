Otvorena izložba savremenog nordijskog stakla Dodir stakla

U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, u saradnji sa ambasadama nordijskih zemalja otvorena je izložba "Dodir stakla" koja će trajati do 15. marta.

U prisustvu ambasadora Danske Mortena Skvogo Hansena, Finske Pertija Ikonena, Norveške Arnea Sanesa Bjernstada i Švedske Jana Lundina, direktorka Muzeja primenjenih umetnosti Ljiljana Miletić Abramović istakla je da je Nordijski region poznat po osobenom dizajnu i da posetioci izložbe sada imaju priliku da se upoznaju sa dizajniranim predmetima od stakla. Na izložbi je predstavljeno osamdeset dela nastalih u 13 poznatih staklara i dizajn studija koji su većinu svojih dela realizovala u saradnji s vrhunskim umetnicima, arhitektima i dizajnerima.



Otvarajući izložbu, ambasadori Finske i Švedske istakli su da je cilj izložbe promovisanje nordijskog dizajna i proizvođača stakla. To je ujedno i prilika da se nordijska saradnja istakne kao uspešan model regionalne saradnje u svim oblastima.



"Saradnja nordijskih zemalja je u mnogo čemu jedinstvena, proteže se kroz sve oblasti društva, od politike i istraživanja, pa sve do kulture i umetnosti. Verujemo da se to vidi i na našoj izložbi, na kojoj su predstavljena umetnička dela različitih dizajnera i proizvodjača četiri različite nacije, a koja istovremeno zrači jedinstvenom nordijskom tradicijom i inovativnim duhom“ rekao je ambasador Finske Perti Ikonen.



Ambasador Švedske Jan Lundin izjavio je da se saradnja nordijskih zemalja velikim delom zasniva na zajedničkim vrednostima i dodao: "Velika povezanost naših naroda, zajednički interesi, kao i iskustva koja delimo kao male pojedinačne države vodile su nas ka formalizaciji nordijske saradnje koja se pokazala kao uspešan regionalni model."Na izložbi su svojim ostvarenjima zastupljene staklare Holmegaard, Architectmade i Lenne Bjerre Design iz Danske; staklare Iittala i Lasismi, kao i Galerija Mafka & Alakoski (za koju se svi predmeti izrađuju u poznatoj fabrici u Riihimäkiju) iz Finske; staklare Hadeland, Gjovik i Magnor i studio Nostetangen Glass iz Norveške; i staklare Maleras, Skrufs i Nybro iz Švedske.Posle Beograda, izložba će biti otvorena u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu od 21. marta do 20. aprila.

