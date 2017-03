POČINJE 18 GITAR ART FESTIVAL: Tomi Emanuel najveća zvezda

Živa legenda svetske gitare Tomi Emanuel nastupiće 23. marta u Sava centru i to će biti prilika da publika premijerno čuje neke numere s aktuelnog albuma „It‘s Never Too Late“

Gitar art festival počinje večeras u Kolarcu koncertom „Fuzija“ latinoameričke klasike, gde će nastupiti najveći argentinski gitarista Roberto Ausel, bandoneonista Aleksandar Nikolić i kamerni orkestar Anima muzike iz Mađarske.



Na 18. po redu festivalu, pod sloganom „Integracije“, do 25. marta okupiće se više od 100 učesnika iz 20 zemalja sveta.



Živa legenda svetske gitare Tomi Emanuel nastupiće 23. marta u Sava centru i to će biti prilika da publika premijerno čuje neke numere s aktuelnog albuma „It‘s Never Too Late“. Preostale četiri koncertne večeri održaće se u Domu omladine Beograda.



Organizatori najavljuju trenutno najbolje predstavnike savremene španske scene Ultra haj flamenko, koji će prvi put nastupati u Srbiji sa poznatom plesačicom flamenka Rosario Toledo, zatim koncert kvarteta Giorgosa Georgopulusa, koji donosi urbani buzuki zvuk kroz grčke tradicionalne melodije, kao i koncert svestranog gitariste i nesvakidašnjeg talenta Bojana Ivanovskog sa premijerom autorskog projekta „A Whole New World“.

Autor: Mona Cukić,Foto: Fonet