PREMIJERA: Kišova Elektra u Narodnom pozorištu

Na ovom tlu one su se toliko morbidno gajile da je to perverzno. Kome je deda četnik, koje čokoladice ste jeli... Svakodnevno nam nameću koga da mrzimo, kaže Jerinić

Mržnja, gnev i osveta bazične su emocije koje vode glavnu junakinju Elektru u istoimenom delu Danila Kiša, a u režiji Ive Milošević, čija će premijera biti 25. decembra na sceni Narodnog pozorišta.

- Na ovom tlu se toliko morbidno gajila mržnja, s takvom pohlepom, da je to postalo perverzno. Kome je deda četnik, koje čokoladice ste jeli... Svakodnevno nam na različite načine plasiraju, nameću nam koga da mrzimo. Kažu da je Pilad nem, ali njegov glas se čuje. On je pre za mene slep i gluv jer ne vidi kuda ga vodi taj zakon koji sledi - rekao je Pavle Jerinić.



Kiš osvežava



Nada Šargin, koja tumači Elektru, ističe da nijedna uloga, kao ni prava umetnost, nije laka niti ugodna.

- Meni je bitno da dok smo prolazili kroz taj gnev, mržnju i osvetu, nismo ih ispoljavali kroz brutalost i nasilje, kojih ima toliko u antičkoj tragediji. Lično sam prezasićena svim tim. Svakodnevno smo toliko okruženi tim užasima da smo želeli da unesemo dozu surovosti, ali iz unutrašnjosti - kazala je Nada.



Za Darka Tomovića rad na ovom delu Danila Kiša bio je „otrežnjujuć“, dok je za glumicu Dušanku Stojanović Glid najfascinantnije to što je „Elektru“ Euripid napisao pre 24 veka, a mi se i dalje njome bavimo.



Rat i žrtve



- Kad je duša uvređena, spremna je na mržnju i krvničku osvetu. A dotle je dovede ambiciozna želja za natprirodnom vlašću, koja odvodi ljude u rat, žrtvuje decu, ali na kraju, kad dostigne to što je želela, dolazi u prostor u kojem nema ničega - zaključuje Glidova.

Goran Marković

VLAST BRIGA ZA POZORIŠTE



Nacionalni teatar će do kraja 2016. konačno dobiti novog direktora, a ko je konkurisao biće poznato kad se naredne nedelje otvore prijave.

- Godinama ne postoji upravnik Narodnog pozorišta, što pokazuje odnos vlasti prema kulturi - kazao je reditelj Goran Marković gostujući na RTS.

Autor: Foto: Promo