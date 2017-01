PREMIJERA PREDSTAVE NOVO DOBA: Tranzicija će nas sve uništiti

Da li napraviti kompromis i pokoriti se tranziciji, pa se stideti pred svojom decom, ili ipak odbiti, pa izgubiti sve?



Ovo je jedno od ključnih pitanja kojim se bavi komad Dina Mustafića „Novo doba“, čija je premijera održana sinoć u Bitef teatru.

Prilagođavanje na daskama i u životu... Scene iz „Novog doba“

Dugi aplauzi i ovacije ispratili su ekipu predstave s Mirjanom Karanović i Borisom Isakovićem na čelu. Komad bez ikakve metafore vrlo jasno prikazuje trenutno stanje u ovom vremenu tranzicije, mita i korupcije. Komad priča o svakodnevnim problemima s kojima se susreće običan čovek u borbi sa sistemom koji pokušava da nametne svoj interes.

Reditelj... Dino Mustafić

Karanovićeva tumači lik žena koje su ili pomirene sa situacijom i pognute glave idu pravo, ili onih koje pokušavaju da nešto promene, ali su takođe deo tog sistema. Isaković tumači čoveka koji ne želi da se povinuje, kao i političara koji je na vrhu te piramide propasti.- Ovaj tekst je o haosu oko nas. O nama, o svetu, o izbegličkoj krizi, o posledicama svega toga. Trebalo je da tranzicija bude uređen sistem i društvo, ali tamo gde smo krenuli kao da to ne postoji. Novo doba danas znači da je sve pod znakom pitanja - rekao je dramaturg komada Vuk Bošković.U prepunoj sali bili su i Branka Pujić, Kokan Mladenović, Ružica Đinđić, Tamara Vučković, Nikola Nikodijević i drugi.U novom naslovu Bitef teatra igraju i Ermin Bravo, Snežana Bogićević i Slaven Došlo, a do kraja meseca planirane su i tri reprize, od 22. do 25. januara.

Mona Cukić

Autor: Foto: Dragan Kadić