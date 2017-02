PREMIJERA U JDP: Don Žuan vapi za slobodom kao i mi

Legendarnog zavodnika tumačiće Vojin Ćetković, a njegovog ništa manje zanimljivog vernog saputnika Zganarela igraće Sergej Trifunović.

- Dosada, licemerstvo, bezidejstvo su najveći poroci ovog, takozvanog novog vremena. Don Žuan vapi za slobodom u takvom svetu. Mi nismo osavremenjivali Molijerov tekst niti se iživljavali na njemu. To je klasik i sa svakim junakom je tako, on nije stvoren za ovaj svet. Mi mu nismo sudili već smo ga predstavili kroz više tačaka, a na vama je da sudite ili osudite - rekao je Ćetković.



Gorčin Stojanović istakao je da ga se rad na ovoj predstavi lično tiče, kao što je bio slučaj sa „Hamletom“, kog je radio sa 25 godina.

- Don Žuan je melanholik koji iska slobodu. Ni bih mogao da radim na ovaj način da ne postoji identifikacija s likom. Ovo se lično mene tiče - rekao je reditelj.



